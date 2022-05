Tante novità nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 6 al 10 giugno. Giovedì 9 giugno la soap opera italiana osserverà un giorno di stop per dare spazio ai Golden Gala Pietro Mennea, un evento dedicato alla premiazione nel mondo dell'atletica. Upas tornerà in onda venerdì al solito orario. Raffaele continuerà a essere sotto lo schiaffo dei camorristi e cercherà di custodire questo segreto con i suoi familiari. A un certo punto, però, la situazione si farà talmente insostenibile che il portiere vuoterà il sacco con Elvira. E mentre tra Sarti e Cerruti ci saranno degli sviluppi, a Napoli tornerà la giovanissima Cristina Ferri.

La figlia di Roberto non potrà fare a meno di notare la presenza di Lara a casa di suo padre. Novità per Michele che avrà una svolta lavorativa. Tra i fratelli Crovi, invece, la situazione sembrerà destinata a precipitare.

Anticipazioni Un posto al sole, torna la figlia di Roberto

L'operazione anti-camorra organizzata da Eugenio Nicotera sortirà delle pesanti conseguenze nei suoi cari. Nello specifico sarà proprio Raffaele a farne le spese siccome verrà ricattato da Lello Valsano, il quale arriverà al punto di minacciare tutta la sua famiglia. Sarà così che il suocero di Eugenio deciderà di fare qualcosa contro i pericolosi criminali. Cristina Ferri verrà a trovare suo padre Roberto, ma non reagirà positivamente alla presenza di Lara.

La ragazzina, inoltre, tratterà male Jimmy che tornerà a soffrire per amore. Non sapendo che pesci prendere, il figlio di Niko verrà subissato di divergenti consigli, sia da parte di sua madre Micaela e sia da parte della zia Serena: a chi deciderà di dare ascolto alla fine?

Raffaele, messo veramente in una scomoda posizione, cercherà di non destare sospetti ma non sarà un'impresa facile per l'uomo.

Ferri deciderà di svelare a sua figlia Cristina il motivo per cui Lara vive con lui. Quale sarà la reazione della bambina alla notizia della gravidanza della donna?

Spoiler Un posto al sole, Raffaele vuota il sacco

Mentre Raffaele dovrà vivere con questa spada di Damocle sopra la sua testa, mentendo alla famiglia sulla minaccia dei malavitosi, Jimmy e Cristina torneranno a essere affiatati nonostante tra le rispettive famiglie non scorra buon sangue.

Dopo un periodo di assenza, ecco che Michele riprenderà a condurre il suo programma alla radio.

Il fratello di Riccardo tornerà a farsi sentire nelle nuove puntate di Un posto al sole e questa volta avrà uno scopo ben preciso. Nel dettaglio, Stefano Crovi vorrà mettere mano sulla vendita della proprietà famigliare, tuttavia Riccardo si opporrà. Questa vicenda finirà per far andare in escandescenze il fratello: che cosa combinerà? Intanto Raffaele si aprirà con Elvira mettendola al corrente delle minacce camorristiche che ha ricevuto. Spazio a Cerruti che deciderà di dare un'altra chance a Sarti.