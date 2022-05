Nuovi intrighi e complicazioni avverranno a Un posto al sole. Stando alle anticipazioni inerenti le puntate trasmesse su Rai 3 nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno, il magistrato Nicotera avrà molto da fare. Il suo intervento ai danni dei camorristi finirà per coinvolgere Raffaele. Quest'ultimo si ritroverà in serio pericolo quando verrà minacciato dai malavitosi.

Intanto Roberto bloccherà la partenza di Lara con una proposta che porterà la donna a ben sperare. Una pericolosa situazione spingerà Rossella e Virginia a interagire e il loro rapporto evolverà in maniera inaspettata.

Silvia, invece, sarà pronta a raggiungere Giancarlo e affiderà il locale a Nunzio e Samuel.

Spazio anche alla giovanissima Bianca che si invaghirà di un ragazzino, ma quando meno se lo aspetta rispunterà l'autore della web challenge.

Anticipazioni Un posto al sole dal 30 maggio al 3 giugno: la proposta inaspettata di Roberto a Lara

Roberto Ferri, nonostante abbia reagito in malo modo alla notizia della gravidanza di Lara, tornerà sui suoi passi nelle prossime puntate di Un posto al sole. L'uomo rinsavirà appena verrà a sapere che la donna intende andare via da Napoli. Sarà così che Ferri si recherà da lei per farle una proposta alquanto inattesa.

Intanto per Eugenio Nicotera la situazione si complicherà.

Dopo il blitz anti camorra della settima precedente, in cui la polizia ha provveduto ad arrestare i membri del clan Argento, manterrà la linea dura con Tregara. Allo stesso tempo, il magistrato cercherà di ripristinare la serenità in famiglia.

Silvia affida il caffè Vulcano a Nunzio e Samuel

Dopo averci pensato con attenzione, ed essersi anche riavvicinata al suo ex Michele, alla fine Silvia si deciderà ad andare in Puglia da Giancarlo.

Si tratterà di un'assenza temporanea e il caffè Vulcano sarà affidato alla gestione di Samuel e Nunzio: cosa combineranno questi due durante l'assenza della proprietaria Graziani?

Una pericolosa e complicatissima situazione finirà per costringere Virginia e Rossella ad interagire e collaborare. La proposta di Roberto manderà in visibilio Lara, ma il suo entusiasmo verrà subito raffreddato dai paletti imposti dall'uomo.

Tuttavia Lara non getterà la spugna, anzi sembrerà soddisfatta di essere piuttosto vicina a ciò che intende ottenere.

Spazio anche alla giovane Bianca che dovrà affrontare una cruciale giornata scolastica. La ragazzina, infatti, stringerà amicizia con un ragazzo e avrà modo di sottoporsi ad un'interrogazione decisiva.

Bianca si invaghisce nelle nuove puntate di Un posto al sole

Bianca farà i conti con quella che è la sua prima cotta, ma proprio sul più bello si rifarà sentire l'uomo della web challenge.

Dopo aver constatato il tradimento di Sarti, Cerruti non saprà che pesci prendere. Sarà così che il vigile creerà nuovo scompiglio tra Mariella e Guido.

Complice la disavventura condivisa, Rossella e Virginia finiranno per approfondire la rispettiva conoscenza.

Mentre Rossella dovrà gestire un paziente difficile, Raffaele dovrà consolare Giuditta. Intanto Renato organizzerà un incontro con quest'ultima.

Lello Valsano prende di mira Raffaele

Gli spoiler svelano nuove complicazioni, con il camorrista Lello Valsano che deciderà di attuare la sua vendetta contro Nicotera e lo farà prendendo in ostaggio Raffaele. Tutto ciò accadrà quando, dopo aver riunito i superstiti del clan Argento, Lello passerà all'azione guadagnando spazio nel suo quartiere. In seguito Raffaele riceverà delle minacce dai camorristi e dovrà prendere una decisione non proprio facile.

Niko, Serena e Filippo non vorranno in alcun modo che Micaela porti Jimmy nel lontano Bhutan e faranno il possibile per impedire la partenza. Alla fine, però, sarà proprio Jimmy a mettere le cose al proprio posto.