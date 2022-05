Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei recenti episodi Guido, Mariella e altri protagonisti della soap partenopea sono andati in trasferta a Siena, per girare alcune scene. Nelle prossime settimane anche Viola Bruni si allontanerà da Napoli per recarsi a Procida. Ilenia Lazzarin infatti, nella mattinata di lunedì 30 maggio, ha condiviso indirettamente un copione con i follower su Instagram in cui era visibile la location delle scena, ovvero un ristorante nell'isola campana. Anche Marina Giordano, Roberto Ferri e Lara Martinelli saranno a Procida.

Un posto al sole, anticipazioni: Viola va a Procida

Ilenia Lazzarin è tornata a vestire i panni di Viola Bruni a Un posto al sole. Da qualche settimana, infatti, l'attrice si è trasferita a Napoli, dopo avere vissuto con suo marito Eugenio e il piccolo Antonio a Torino. Nella mattinata di lunedì 30 maggio l'interprete della maestra di Bianca Boschi ha mostrato in una storia Instagram un copione delle scene che avrebbe girato in giornata. Attraverso il video è stata ben visibile la location delle riprese, ovvero un ristorante di Procida. Come mai la professoressa Bruni si recherà nell'isola campana?

Un posto al sole, prossimi episodi: Viola va a Procida

Che necessità avrà l'insegnante di andare fuori Napoli?

Avrà a che fare con gli impegni della scuola? Potrebbe essere organizzata una gita scolastica nella classe di Bianca Boschi e Viola Bruni porterà i ragazzini fuori porta? Al momento è presto per sapere cosa avranno pensato gli autori. L'unica cosa certa è che Ilenia Lazzarin deve girare delle scene che riguarderanno Procida.

Nelle storie Instagram successive, l'attrice ha mostrato di essere andata a pranzo alla mensa della Rai di Napoli. Viola girerà scene esterne sull'isola campana o verranno girati solo gli interni negli studi?

Un posto al sole: Marina, Lara e Roberto in trasferta a Procida

Già nei giorni scorsi, in rete, erano trapelate indiscrezioni riguardo una trasferta di alcuni attori a Procida.

Infatti Marina Giordano, Lara Martinelli e Roberto Ferri saranno sull'isola campana nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo fra qualche settimana. Come mai i tre imprenditori andranno fuori Napoli? Avranno impegni professionali oppure tutto riguarderà le vicende personali e sentimentali in cui sono coinvolti? Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire come mai gli attori della soap partenopea dovranno lasciare Posillipo per recarsi nell'isola e quali motivazioni li spingeranno a lasciare la città.