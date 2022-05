Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3, mentre le puntate già trasmesse possono essere viste in qualsiasi momento sulla piattaforma di streaming Raiplay. Il daily drama viene girato quasi esclusivamente nei centri di produzione Rai di Napoli e ovviamente anche le scene esterne sono ambientate nel capoluogo partenopeo. Negli ultimi mesi però il set della soap ha iniziato a spostarsi, presto verranno mostrati alcuni episodi ambientati a Siena, mentre a breve verranno girate alcune puntate speciali nell'isola di Procida.

Il set di Un posto al sole si traferisce a Procida

A Natale c'è stata la trasferta a Bolzano con Riccardo e Rossella protagonisti, mentre a breve verranno trasmessi alcuni episodi di Un posto al sole girati a Siena. La soap opera partenopea ha iniziato, da pochi mesi, a girare per l'Italia per promuovere luoghi suggestivi della nostra penisola. Da pochi giorni è arrivata la conferma che ci sarà spazio anche per una trasferta a Procida. Non c'è ancora una data precisa, ma le riprese dovrebbero iniziare a breve ed è presumibile che tali puntate andranno in onda nel periodo estivo. Ovviamente non ci sono ancora indizi sulle trame o sui protagonisti che saranno coinvolti, ma nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più.

Da Upas a Mina Settembre. Procida farà da sfondo a film, soap e fiction

Procida è stata proclamata la Capitale italiana della cultura del 2022 e presto partiranno diversi progetti atti a valorizzare il territorio nel corso dell'anno. Tra le varie iniziative c'è anche quella di girare alcune serie televisive sia italiane che straniere.

Dopo il successo dell'anno scorso, a breve verranno girate a Procida alcune scene di Mina Settembre 2 con Serena Rossi. Subito dopo sarà, invece, la volta di Un posto al sole, mentre a fine giugno verranno girate prima una serie televisiva inglese e poi una francese.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 maggio 2022: la soap si trasferisce a Siena

In attesa di scoprire quali protagonisti saranno impegnati nelle speciali puntate estive di Procida, c'è grande attesa per le puntate di Siena, che andranno in onda dal 23 al 27 maggio. In questi giorni si iniziano a delineare i punti principali di questa vicenda. Presto Guido (Germano Bellavia) noterà Bruno (Giovanni Caso) flirtare con un aitante infermiere. Non è chiaro cosa vedrà Del Bue di così compromettente, ma le anticipazioni confermano che l'uomo si convincerà del fatto che il dottor Sarti stia tradendo Sasà (Cosimo Alberti). Nel frattempo Mariella, Bruno e Cerruti inizieranno i preparativi per una vacanza che si preannuncia decisamente movimentata. Sarà dunque questo l'incipit narrativo che porterà i protagonisti a Siena.