In Una vita, dopo l'attentato anarchico e il salto temporale, molte cose cambieranno per i protagonisti di Acacias. Aurelio e Genoveva faranno ritorno nel quartiere a distanza di cinque anni come marito e moglie. Ben presto Quesada, scoprirà che la moglie è responsabile della morte di Natalia, avvenuta in carcere poco prima dell'attentato. Per questo impugnerà una pistola e la punterà contro Salmeron.

Aurelio ancora all'oscuro che sia stata Genoveva a far uccidere Natalia

La bomba che scoppierà ad Acacias sconvolgerà tutti quanti. Ramon, Lolita e Jacinto si ritroveranno vedovi visto che Carmen, Antonito e Marcelina perderanno la vita nell'attentato.

Felipe rimarrà ferito ma riuscirà a salvarsi, anche se riporterà delle gravi ferite ad una gamba. Poco prima dell'attentato, la sua amata Natalia morirà in carcere. Nessuno saprà che dietro a tutto ci sarà lo zampino di Genoveva, nemmeno Aurelio. La sua morte sarà infatti fatta passare come un suicidio. Proprio Quesada e Genoveva, faranno ritorno nel quartiere dopo il salto temporale che porterà avanti le vicende di ben cinque anni. I due nel frattempo, si saranno sposati ma si capirà sin da subito che il loro sarà un matrimonio di interesse.

Aurelio scopre che è stata Genoveva ad ordinare l'omicidio di Natalia

Tornati ad essere protagonisti delle vicende di Una vita, Genoveva e Aurelio mostreranno come il loro matrimonio sarà pieno di crepe.

In particolare, Salmeron accuserà il marito di averla ripetutamente tradita e gli chiederà di non metterla in ridicolo con i vicini. Dal canto suo Aurelio le dirà di non intromettersi nei suoi affari. Insomma, tra i due coniugi sarà guerra aperta, visto che continueranno a minacciarsi a vicenda. Le cose peggioreranno nel momento in cui Aurelio riceverà la visita del cappellano di un carcere, il quale gli rivelerà che una detenuta, in punto di morte, gli ha confessato di essere stata pagata per inscenare il suicidio di Natalia.

Quesada non farà fatica ad intuire che sarà stata Genoveva ad ordinare l'omicidio della sorella.

Aurelio vuole uccidere Genoveva e le punta una pistola: spoiler Una vita

In Una vita, quanto appena scoperto sconvolgerà Aurelio, il quale vorrà vendicare Natalia. Per questo mediterà di uccidere Genoveva. L'uomo le punterà una pistola in faccia e la accuserà della morte della sorella.

La dark lady avrà però un asso nella manica e riuscirà a salvarsi grazie ad un ricatto che farà desistere Aurelio dal suo proposito. Nel dettaglio, Salmeron avrà una foto che ritrae l'omicidio di Anabel avvenuto proprio cinque anni per mano di Quesada. Qualora succedesse qualcosa a Genoveva, questi scatti finirebbero dritti alla polizia. Ecco perché Aurelio alla fine, non ucciderà la sua cara mogliettina la quale, alla fine, ammetterà di aver ordinato la morte di Natalia.