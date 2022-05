Cambio programmazione in arrivo per la soap opera Una vita, che prosegue la sua regolare messa in onda nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Le novità riguarderanno in primis la messa in onda della domenica pomeriggio, dato che dalla prossima settimana ci saranno delle novità legate sia all'orario di inizio della soap sia alla durata complessiva.

Il daytime festivo di Canale 5, infatti, subirà delle ulteriori modifiche dovute alla chiusura del programma Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, giunto al termine per questa stagione.

Cambio programmazione Mediaset: le novità della soap Una vita

Nel dettaglio, da domenica 22 maggio ci sarà un nuovo cambio programmazione per il daytime della rete ammiraglia del Biscione, che riguarderà anche Una vita.

Le novità riguarderanno in primis la fascia del primo pomeriggio, dove non ci sarà più spazio per la messa in onda di Scene da un matrimonio.

Il programma dedicato al giorno più bello delle giovani coppie ha chiuso i battenti la scorsa domenica con l'ultima puntata di questa seconda edizione condotta da Anna Tatangelo.

Dal 22 maggio, cambiano orario e durata della soap Una vita

La media dal punto di vista auditel non è stata delle migliori, dato che il programma è sceso anche sotto il muro dei due milioni e al momento non si sa se ci sarà una terza stagione.

Intanto, però, da questa domenica 22 maggio ci saranno delle variazioni di palinsesto che interesseranno in primis la messa in onda della soap opera spagnola Una vita.

Fino a questo momento, infatti, l'appuntamento domenicale è iniziato intorno alle 16:00, subito dopo il programma di Anna Tatangelo.

Dalla prossima settimana, invece, la soap iberica con protagonisti Genoveva e Felipe anticiperà la messa in onda alle ore 14.25 circa, subito dopo l'episodio di Beautiful.

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Una vita

I telespettatori e fan di Una vita potranno tornare a godere di un appuntamento speciale con Una vita nella domenica pomeriggio Mediaset, dato che la soap andrà avanti fino alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà a Verissimo, di cui sta andando in onda il best-of di questa edizione.

In attesa di scoprire come se la caverà la soap iberica con questo ritorno alla puntata speciale della domenica pomeriggio, le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che si avvicina il fatidico finale della settima stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis la terribile esplosione che si verificherà ad Acacias 38 e che porterà alla morte di diversi personaggi.

Tra quelli che perderanno la vita in questo attentato, figurano anche Carmen e suo figlio Antonito: per entrambi non ci sarà nulla da fare dopo il tremendo scoppio.