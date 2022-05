Nervi tesi a Uomini e donne dopo il ritorno in studio di Isabella e Fabio. La coppia del trono over è riapparsa in trasmissione a distanza di un mese dalla fatidica scelta finale, che li ha portati a vivere la loro relazione senza interferenze esterne.

A puntare il dito contro la coppia è stato in primis Armando Incarnato. Il cavaliere non è stato per niente tenero nei confronti di Isabella, accusandola di aver parlato male di tutti una volta uscita dallo studio di Uomini e donne.

La coppia del trono over Isabella-Fabio tornano in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio la presenza di Fabio e Isabella non è passata inosservata durante la puntata del 16 maggio. I due, a distanza di un po' di tempo dalla loro uscita di scena, sono ritornati in trasmissione per svelare come sta procedendo la loro relazione.

Da quanto dichiarato tutto va a gonfie vele e i due, ormai ex protagonisti del trono over, hanno ammesso di essere pronti anche a convolare a nozze.

A breve, quindi, potrebbe esserci il fatidico sì per questa coppia che ha capito di essere fatta per stare insieme e per viversi lontani dai riflettori.

Armando 'smaschera' Isabella Ricci e scoppia la polemica a U&D

Immediata la reazione di Tina Cipollari che si è subito complimentata con Fabio e Isabella, evidenziando il fatto che per loro si tratta di una vera rivincita, dato che in pochi sembravano credere nel loro amore che stava nascendo a Uomini e donne.

In particolare l'opinionista del programma di Canale 5 ha ricordato le critiche che in passato Isabella ha avuto in primis da Gemma Galgani e Armando Incarnato.

Tuttavia, Isabella ha dovuto fare i conti con i pesanti attacchi da parte del cavaliere napoletano, che non ha perso occasione per polemizzare contro l'ex dama, accusandola di aver "sporcato il programma" dopo la sua uscita di scena dalla trasmissione.

'Ha parlato male di tutti', ha sbottato Armando contro la dama Isabella

"Quando è uscita di qua non ha fatto altro che sporcare il programma" ha sbottato Armando, sottolineando il fatto che Isabella abbia rilasciato un bel po' di interviste dopo la sua uscita di scena da Uomini e donne e non sempre positive nei confronti della trasmissione.

"Ha parlato male di tutti quando è uscita da qua" ha rivelato Armando, che ha così "smascherato" l'ex dama di Uomini e donne.

"Hai sputato dove hai mangiato per quattro mesi" ha ribadito ancora il cavaliere napoletano, che non ha accolto Isabella nel migliore dei modi.

A stupire, però, è stata la reazione della donna che ha scelto di non replicare alle accuse di Armando, chiudendosi in un religioso silenzio e limitandosi a dire di essere dispiaciuta del fatto che alcuni protagonisti di U&D non gioissero con lei e Fabio per questo momento felice.