Martedì 21 gennaio si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Secondo le anticipazioni trapelate su Instagram dall'account di Lorenzo Pugnaloni, Tina Cipollari ha eliminato due corteggiatori, mentre Claudia ha proseguito la conoscenza con un cavaliere del parterre. Nel frattempo, il trono classico di Gianmarco Steri è andato avanti, con cento corteggiatrici arrivate in studio per conoscerlo. Francesca Sorrentino, invece, ha continuato il suo percorso con Gianmarco e Gianluca.

Tina scarta due corteggiatori

Durante le riprese del 21 gennaio, come riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie Instagram, Tina Cipollari ha eliminato due corteggiatori arrivati in studio per conoscerla.

Claudia D'Agostino, invece, ha continuato a frequentare un cavaliere del parterre, rifiutando un nuovo pretendente che voleva conoscerla. Anche per il ragazzo con cui sta uscendo Claudia è arrivata una signora in studio, ma lui l'ha rifiutata, preferendo concentrarsi solo su D'Agostino.

In studio arrivano 100 corteggiatri per Gianmarco

Nel frattempo, in studio sono arrivate 100 corteggiatrici per conoscere Gianmarco Steri, che ne ha tenute la metà. Tuttavia, non sono le uniche ragazze desiderose di incontrare il tronista, poiché già migliaia le single che hanno inviato la propria candidatura.

Intanto, Francesca Sorrentino ha proseguito il suo percorso con Gianmarco e Gianluca, con il primo che ha fatto nuovamente battutine al rivale in amore.

In studio è stato mostrato cosa è accaduto nei camerini dopo la precedente registrazione, quando Gianluca ha raggiunto Francesca per un chiarimento. La tronista ha inoltre portato Gianmarco in esterna e tra i due è scattato un bacio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gloria e Bilal hanno chiuso la conoscenza

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Gloria e Bilal hanno concluso la loro frequentazione.

Nel frattempo, il cavaliere ha conosciuto Agnese e si è trovato molto bene con lei. Parallelamente, Gemma Galgani ha continuato a uscire con Renato, ma le cose non sono andate come previsto. Per Diego Tavani e Claudia D'Agostino, invece, non c'è stato un lieto fine. Dopo alcuni mesi di frequentazione, il cavaliere romano e la dama non sono riusciti a trovare un punto di incontro, avendo avuto diverse discussioni sia in studio che lontano dalle telecamere.

Diego si è sentito non corrisposto come avrebbe voluto e ha preferito chiudere la frequentazione con Claudia. Inoltre, non trovandosi più a suo agio nel parterre, Tavani ha deciso di lasciare lo studio, mentre D'Agostino è rimasta in trasmissione.