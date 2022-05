Si avvicina il momento della scelta finale di Luca Salatino, il tronista di Uomini e donne che sta portando a termine il suo percorso nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Le anticipazioni rivelano che ormai mancano pochissime settimane al gran finale di questa edizione e anche i due tronisti in carica saranno chiamati a fare le loro scelte conclusive.

I dubbi su Lilli e Soraia non mancano e, come se non bastasse, Luca si è ritrovato a fare i conti anche con un duro attacco da parte di Federica Aversano, l'ex pretendente di Matteo Ranieri.

La scelta di Luca Salatino a Uomini e donne: a breve la registrazione finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Uomini e donne rivelano che mancano pochissime registrazioni che separano dal gran finale di questa edizione.

Di conseguenza, Luca Salatino si ritroverà al più presto a fare la fatidica scelta finale e quindi a rivelare il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire una relazione stabile fuori dal programma.

Due le corteggiatrici rimaste in gioco: trattasi di Lilli e Soraia. Tuttavia, a poche settimane ormai dal gran finale, Luca continua ad avere dei dubbi e in trasmissione non ha mai nascosto la sua confusione su quella che poi sarà la scelta finale da attuare.

Con Soraia, fin dal primo momento, c'è stata una forte attrazione fisica che ha portato il tronista ad approfondire la conoscenza, malgrado qualche incomprensione sorta nel corso del percorso.

Dubbi su Lilli e Soraia prima della scelta finale

Situazione più complicata, invece, con Lilli: le liti tra i due sono state quasi sempre all'ordine del giorno, al punto che c'è stato un momento in cui la ragazza scelse di andare via dalla trasmissione.

Alla fine, però, fu proprio Luca Salatino a correre da lei e a convincerla affinché tornasse di nuovo a Uomini e donne per mettersi in gioco. Secondo i fan social della trasmissione, ad oggi Lilli sarebbe la super-favorita per la scelta finale.

Ma, in attesa di scoprire quella che sarà la decisione del tronista, in queste ore è intervenuta anche l'ex corteggiatrice Federica Aversano, che non ha risparmiato frecciatine contro Luca.

L'attacco di Federica Aversano contro Luca prima della scelta a U&D

L'ex pretendente di Matteo Ranieri "scartata" alla scelta finale, ha ammesso di non aver mai gradito Luca come tronista.

"Lui a me non piace. Lo trovo una persona non disposto ad andare oltre le sue idee", ha ammesso Federica in una intervista concessa al magazine di U&D.

"Lo vedo chiuso nei ragionamento. Quando gli vai contro si infervora, perché forse si trova in difficoltà a confrontarsi", ha aggiunto Federica contro il tronista ancora in carica. Ci sarà la replica di Luca? Lo scopriremo nelle prossime settimane.