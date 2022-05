Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'acces prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda lunedì 9 maggio svelano nuovi colpi di scena.

Riccardo, dopo aver trascorso la notte con Virginia, si sentirà in colpa per aver tradito Rossella. Al contempo, quest'ultima, si deciderà a fare un passo in avanti per cercare di riappacificarsi con il giovane. Tuttavia, nel momento in cui la ragazza proverà ad accorciare le distanze, non potrà fare a meno di notare delle stranezze nel comportamento del fidanzato.

Guido, intanto, messo alle strette da parte di Mariella, sarà sul punto di confessare che Sarti sta facendo il doppio gioco con Cerruti.

Upas, trama 9 maggio: Riccardo alle prese con i sensi di colpa

Nel corso della puntata di Upas del 9 maggio, si vedrà Riccardo alle prese con i sensi di colpa per quanto accaduto con Virginia. Il giovane medico, difatti, si è lasciato andare a un momento di passione con la sua ormai ex moglie.

Al risveglio, però, Crovi dovrà fare i conti con la propria confusione: alla luce di ciò che è successo, non è da escludere che possa ancora provare qualcosa per la dottoressa Rinaldi, nonostante quest'ultima lo abbia ripetutamente tradito con suo fratello.

Un posto al sole, episodio 9/5: Rossella nota che qualcosa non va in Crovi

La puntata in onda il 9 maggio proseguirà con Rossella che pare decisa a fare il primo passo per cercare di recuperare il rapporto con Riccardo. Difatti, i due, dopo la sospensione di lui a causa del suo comportamento, non si sono più sentiti. La giovane Graziani, tuttavia, almeno per il momento, ignora che Crovi l'abbia tradita con Virginia.

Nel momento in cui proverà un approccio di avvicinamento al giovane, però la ragazza non potrà non notare che qualcosa in lui non va. Riccardo, del resto, assalito dai dubbi, non nasconderà di certo il proprio stato d'animo, mostrandosi diverso dal solito. Gli spoiler, però, sono criptici e non anticipano se Rossella capirà o meno cosa si nasconde dietro l'atteggiamento sibillino di Riccardo.

Upas, puntata 9 maggio: Guido messo alle strette da Mariella

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 9 maggio, Guido sarà messo alle strette da Mariella, la quale vorrà capire la natura del suo strano comportamento.

Del Bue, difatti, nasconde un segreto riguardo la coppia formata da Sarti e Cerruti. Motivo per il quale nutre un certo imbarazzo a stare al cospetto di Bruno, sapendo che quest'ultimo ha una sorta di flirt con un infermiere. Tuttavia, date le pressioni di Mariella, pur volendo tacere su questa questione, Guido finirà quasi per vuotare il sacco con lei.