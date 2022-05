Continua la programmazione giornaliera di Brave and Beautiful, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:55 su Canale 5. Nelle puntate in programma nella settimana dal 9 al 13 maggio 2022 il pubblico assisterà ad un riavvicinamento tra Sühan e Cesur, costretti a collaborare per scoprire la verità sulla morte di Fügen. Le ricerche porteranno gli ex coniugi Alemdaroğlu ad avere un confronto con Cuneyt che rivelerà a Cesur un dettaglio importante sull'identità dell'assassino della madre.

Anticipazioni Brave and Beautiful 9-13 maggio: Cesur e Sühan in cerca del guardiano scomparso

Le anticipazioni di Brave and Beautiful in onda nella settimana dal 9 al 13 maggio 2022 rivelano che le indagini del procuratore Serhat arriveranno ad una svolta. Emergerà che una persona potrebbe rivelarsi fondamentale per la ricostruzione dell'omicidio di Fügen. Si tratta del guardiano della fabbrica dove sono stati presi i materiali per costruire la gabbia dove fu rinchiusa la donna prima di morire. Tuttavia, l'uomo sembrerà scomparso nel nulla. Venuta a conoscenza di ciò, Sühan penserà di contattare la figlia dell’uomo. Stando alle anticipazioni, Cesur seguirà l’ex moglie e, a causa di un imprevisto, dovranno andare insieme all'appuntamento.

Cesur e Sühan rintracciano Cuneyt: Brave and Beautiful, trame dal 9 al 13 maggio

Gli ex coniugi Alemdaroğlu scopriranno che il sorvegliante è solito incontrare la sua amante, Selma, nel prestigioso hotel dove lavora come cameriera. Intanto, Cahide andrà da Korhan nella sua nuova casa e gli chiederà di ospitarla per il bene della bambina che presto nascerà.

L'uomo accetterà, ma rifiuterà ogni tentativo di riavvicinamento della donna. Nel frattempo, Cesur e Sühan saranno costretti a trascorrere la notte nell'albergo dove lavora l'amante del guardiano Cuneyt. Stando alle anticipazioni, i due decideranno di agire il giorno successivo, dopo aver appreso che la cameriera raggiungerà l'uomo alla fine del turno.

Poiché sprovvisti di prenotazione, gli ex coniugi Alemdaroğlu dovranno accontentarsi di una camera matrimoniale. La situazione molto intima li porterà ad avvicinarsi e si ritroveranno a parlare del loro bambino. La mattina seguente, attraverso Selma, i due riusciranno a rintracciare il guardiano.

Spoiler Brave and Beautiful al 13 maggio: Cuneyt rivela di essere stato contattato da Salih

Nella settimana di programmazione di Brave and Beautiful del 9-13 maggio 2022 Cesur scoprirà una parte della verità sulla morte della madre. Nel confronto con Cuneyt, infatti, Alemdaroğlu apprenderà che è stato Salih Turhan a chiedergli il ferro necessario per la costruzione della gabbia dove fu imprigionata Fügen.

Intanto, Tahsin andrà a trovare Adalet in carcere e incontrerà Riza. Fra i tre scoppierà un'accesa discussione. Successivamente il patriarca Korludağ riceverà un video che mostra Salih parlare del piano per uccidere la madre di Cesur. Dopo aver visionato l'intero filmato, l'uomo chiederà allo scagnozzo di poterlo incontrare. Prima di recarsi all'appuntamento, Tahsin vedrà Sühan e le rivelerà che è stato Salih ad assassinare Fügen. Reyhan Turhan ascolterà per caso la discussione e avrà un malore.