L'appuntamento con Amici 2022/2023 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Mediaset e in vista di questa nuova edizione potrebbe esserci una vera rivoluzione in merito al cast dei professori che prenderanno parte allo show di Maria De Filippi.

Le indiscrezioni di queste ore, infatti, rivelano che per alcuni insegnanti potrebbe scattare l'addio definitivo e tra questi spiccano i nomi di Raimondo Todaro, ma anche Lorella Cuccarini.

L'appuntamento con Amici 2022/2023 torna a settembre

Nel dettaglio l'appuntamento con la nuova edizione di Amici 2022/2023 è confermato a partire dal prossimo settembre su Canale 5.

La trasmissione tornerà a tener compagnia il pubblico con una nuova schiera di concorrenti pronti a mettersi in gioco per riuscire a conquistare il banco di canto o ballo.

La novità più importante della ventiduesima edizione dello show Mediaset, però, potrebbe avere a che fare con una possibile rivoluzione legata al cast di professori dello show.

Rivoluzione nel cast di professori di Amici 2022/23?

A quanto pare, infatti, Maria De Filippi potrebbe mettere in atto dei drastici e radicali cambiamenti legati al cast di insegnanti, così da poter dare un chiaro segnale di cambiamento.

Tra coloro a rischio spiccherebbe il nome di Raimondo Todaro: il ballerino e coreografo quest'anno è entrato nel cast dello show di Canale 5 dopo aver detto addio a Milly Carlucci e al suo Ballando con le stelle.

La presenza di Todaro non è passata inosservata, dato che è stato protagonista di accesissimi confronti in studio con la collega Alessandra Celentano e spesse volte, tra i due, sono volate anche parole grosse.

In una delle ultime interviste prima del finale di Amici 21, Todaro aveva preferito non sbilanciarsi in merito a una riconferma nel cast della prossima edizione, ammettendo che preferiva concentrarsi su quella ancora in corso.

Raimondo Todaro e Peparini fuori dal cast di Amici 22?

Ebbene, Todaro potrebbe essere uno di quei concorrenti a rischio uscita dal cast della prossima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Tra i nomi a rischio spicca anche quello di Lorella Cuccarini, che proprio nelle scorse settimane ha pubblicato un post di ringraziamento per Maria De Filippi e per qualcuno sarebbe stato come una sorta di "messaggio d'addio" allo show.

Tra i candidati a rischio uscita dal cast di professori di Amici 2022/2023 spicca anche il nome di Veronica Peparini. La storica insegnante di danza nel corso dell'ultima edizione non ha avuto un ruolo di spicco nelle dinamiche dello show e potrebbe "farne le spese" per il cast della prossima edizione.