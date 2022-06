Brave and Beautiful sta per arrivare al gran finale, con l'ultima puntata che andrà in onda nei mesi estivi su Canale 5. Ci sono importanti novità per quanto riguarda la programmazione, che subirà delle variazioni. Per la gioia dei fan della soap opera turca, ci saranno ben due puntate, visto che rimarrà libera la fascia pomeridiana occupata solitamente da Uomini e Donne che, come sempre, andrà in vacanza fino a settembre. Intanto, arrivano le anticipazioni imperdibili dei nuovi episodi, con Riza all'opera per tenere nascosto di aver ucciso sua sorella.

Shuan verrà ricattata e costretta a uscire a cena, ma Kemal la raggiungerà con l'intento di aggredire Riza. La situazione sfuggirà presto di mano a entrambi, con conseguenze inaspettate. Di seguito, tutte le variazioni di orario nel dettaglio e gli spoiler delle puntate di settimana prossima.

Cambio programmazione Brave and Beautiful da giugno 2022

Mediaset farà dei cambi di programmazione per quanto riguarda la fascia pomeridiana. Arriva l'estate e, come sempre, Uomini e Donne va in vacanza per poi riprendere la nuova edizione nel mese di settembre. Dopo la messa in onda della scelta di Valentina, prevista per questa settimana, il dating show condotto da Maria De Filippi si prenderà una meritata pausa.

Uomini e Donne saluta il pubblico con l'ultima puntata prevista per mercoledì 1° giugno. Di conseguenza, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 cambierà. Dal 2 giugno, l'amata soap turca - per la gioia dei fan - raddoppierà gli episodi e varierà anche l'orario di inizio.

Canale 5, Brave and Beautiful raddoppia le puntate

Le avventure di Cesur e Suhan, prima dell'epilogo finale, continueranno a tenere compagnia ai telespettatori nei mesi estivi, come tanti colpi di scena che rivoluzioneranno le trame prima del gran finale.

Nelle giornate del 2 e del 3 giugno, la soap turca Brave and Beautiful inizierà alle 15:55 su Canale 5 e terminerà alle 17:25 circa, per poi passare il testimone a Barbara d'Urso alla conduzione di Pomeriggio 5.

Le variazioni non sono finite qui. Dal 6 giugno, l'inizio della soap opera turca anticipa alle ore 16:00, sempre con il raddoppio delle puntate prima di passare la linea a Barbarella nazionale.

Anticipazioni Brave and Beautiful al 3 giugno

Dalle anticipazioni delle prossime puntate scopriamo che Riza cercherà in tutti i modi di tenere nascosto l'omicidio della sorella, arrivando a ricattare Shuan. Inoltre, Banu verrà raggiunto da Mihriban, che cercherà di farle cambiare idea in merito alle nozze con suo figlio. Dopo aver ascoltato un audio nel quale si scoprirà il responsabile dell'incendio, Banu manderà a monte le nozze con Bulent.