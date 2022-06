Si è conclusa meno di un mese fa l'edizione numero 21 di Amici ma si inizia già a lavorare per la prossima stagione televisiva. Mentre i casting per individuare i nuovi talenti nel canto e nel ballo hanno già preso il via, anche dietro il bancone dei professori c'è grande fermento. Se per quanto riguarda la presenza di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano non vi sono grossi dubbi, vi sono poche certezze sulla riconferma di Raimondo Todaro , il quale non si è ancora espresso in merito.

Amedeo Venza dal suo profilo Instagram ha lanciato una nuova indiscrezione riguardante altre due professoresse del talent di Maria De Filippi, ossia Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini: le due sarebbero molto vicine all'addio.

Colpo di scena nella scuola di Amici

'Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici perché impegnate in altri progetti', ha scritto in a una Instagram Story il blogger Venza. Se l'indiscrezione lanciata dal blogger fosse confermata, verrebbero lasciati vacanti ben due posti nella cattedra di canto. Chi potrebbe prendere il loro posto?

Non sono stati fatti i nomi di possibili sostituti ma a quanto pare gli impegni della Cuccarini sarebbero legati ad una sua possibile presenza dietro al bancone di Striscia la Notizia. Tra l'altro Lorella ha già una certa confidenza con il Tg satirico di Antonio Ricci, visto che durante la scorsa stagione televisiva 'la più amata dagli italiani' ha sostituito per qualche puntata Francesca Manzini, Nulla si sa sugli impegni di Anna tali da impedirle la partecipazione ad Amici.

Il percorso da professoresse

Anna Pettinelli ha debuttato come professoressa ad Amici durante la stagione 2019/2020. Il suo modo di approcciarsi con i giovani talenti è senza dubbio unico, ma la conduttrice radiofonica, riesce ad instaurare con i ragazzi un rapporto che va ben oltre il programma. Un esempio su tutti Aka7even: il cantante ed Anna hanno mantenuto un rapporto di stima anche una volta terminato il programma.

Spesso bersaglio di Rudy Zerbi nelle sue battute ironiche, l'assenza di Anna non passerebbe inosservata.

Il percorso di Lorella Cuccarini ad Amici è stato unico: l'anno scorso si è insediata come insegnante di ballo per poi passare tra i professori di canto durante l'edizione appena terminata. Spesso accusata di essere 'mamma chioccia' con i suoi ragazzi, Lorella è sempre rimasta fedele a se stessa e al suo modo di insegnare. Insomma, se le due professoresse lasciassero davvero la scuola si tratterebbe di una piccola rivoluzione, ma di certo Maria De Filippi saprebbe come porvi rimedio.