Il pubblico di Amici si sarà accorto che per quasi tutta la durata del serale Marisol si è esibita con una fasciatura al ginocchio. In una intervista che ha rilasciato a Tvblog, la ragazza ha confermato di non essere molto in forma e se un periodo di riposo non dovesse bastare per far guarire del tutto il ginocchio, dovrà sottoporsi a un intervento che la terrà ferma ancora per un po' di tempo.

Le spiegazioni della vincitrice della danza

Marisol ha vinto la categoria danza e si è classificata al secondo posto nella finale di Amici 23.

Da diverso tempo, però, la giovane sta facendo i conti con un problema al ginocchio che sembra essersi rivelato più serio del previsto.

Nell'intervista ha spiegato perché per mesi ha indossato una fasciatura al ginocchio destro: "Il ginocchio non sta molto bene. Dovrò prendermi un periodo di pausa per curarlo, non so esattamente quanto tempo ci vorrà per guarire".

Qualora il riposo non dovesse bastare, però, Marisol sa già che dovrà operarsi per tornare al 100% della forma il prima possibile: "In questi mesi ho stretto molto i denti. Probabilmente dovrò sottopormi a un intervento, ma non mi fermerò a lungo".

La borsa di studio in America

Dopo la vittoria ad Amici il futuro di Marisol sarà oltreoceano. Nel corso della finale ha scoperto che una prestigiosa accademia di New York le ha offerto una borsa di studio di un anno per perfezionarsi e crescere ancora di più.

Maria De Filippi ha anche svelato che è sempre stato il sogno della ballerina quello di andare a lavorare in America, in particolare nella scuola che l'ha notata in questi mesi e che a partire dal prossimo settembre la ospiterà.

Per tutte queste ragioni Marisol non dovrebbe essere tra i professionisti della nuova edizione: ai giornalisti che le suggerivano di prenderla nel cast di professionisti, Maria De Filippi ha spiegato che non accadrà perché lei non vuole restare a Roma.

L'affetto della maestra Celentano

Marisol ha debuttato nella scuola di Amici a metà settembre. È stata la maestra Celentano a notarla e a sceglierla dopo una lunga trafila di casting.

In realtà anche Emanuel Lo avrebbe voluto la ragazza nella sua squadra all'inizio dell'anno, ma è stata proprio lei a preferire Alessandra Celentano dopo aver incontrato entrambi i professori.

Per un periodo ha dovuto fare i conti con le critiche di qualche giudice esterno alla sua espressività, ma puntata dopo puntata le cose sono cambiate e lei è stata una delle prime allieve a ottenere la maglia oro del serale.

Il percorso di Marisol è stato segnato anche dal fidanzamento con Petit: i due si sono piaciuti sin da subito e anche ora che è finito il programma si scambiano dolci dediche sui social network.