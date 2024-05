Grandi novità in arrivo su Canale 5 nei prossimi giorni. Dopo il successo di Terra amara, Mediaset ha deciso di proporre ai suoi telespettatori altre due nuove dizi provenienti dalla Turchia: 'La rosa della vendetta' e 'Segreti di famiglia' faranno compagnia al pubblico a partire da prossimi giugno.

La rosa della vendetta

Come hanno recentemente mostrato i promo mandati in onda su Canale 5 e già presenti su Mediaset Infinity, sono in arrivo nelle prossime settimane nuove storie ambientate in Turchia. Se Terra amara si accinge a chiudere definitivamente i battenti (la penultima puntata andrà in onda il 24 maggio e l'ultima è prevista per il 31 maggio), i telespettatori non resteranno 'orfani' di storie appassionate e nuovi intrighi.

Debutterà a giugno (molto probabilmente venerdì 7 in prime time, salvo cambiamenti dell'ultima ora) La rosa della vendetta, una soap composta da 13 episodi che vedrà protagonista l'attore che ha interpretato Demir di Terra amara, Murat Ünalmış. Quest'ultimo presterà il suo volto a Gülcemal Şahin, un uomo impegnato in una vendetta da portare a termine a causa di alcune scelte fatte dalla madre. Tale dizi è stata paragonata per i suoi contenuti alla fiaba de 'La Bella e la Bestia': sarà il pubblico a giudicare se effettivamente il paragone abbia senso, a parte il titolo che porta alla mente la rosa della favola contenuta all'interno della tecla di cristallo.

Segreti di famiglia

Intanto l'attore Kaan Urgancıoğlu (che interpreta Emir in Endless love), sarà presente anche nel cast di Segreti di famiglia.

Si tratta di una serie di tipo drammatico composta da 93 puntate, divise in tre stagioni in totale.

I protagonisti sono appunto Kaan Urgancıoğlu, che interpreta il Pubblico Ministero e Pınar Deniz che dà il suo volto a Ceylin Erguvan, il cui amore verrò continuamente ostacolato.

Altre sorprese per il pubblico Mediaset

Queste non sono le uniche novità che Mediaset proporrà ai suoi telespettatori: altre due serie saranno protagoniste dall'estate, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di un'esclusiva di Mediaset Infinity o se anche queste andranno in onda su Canale 5,

Il primo titolo è The Family (con titolo originale Aile), remake della celebre serie americana I Soprano vedrà come protagonista Kıvanç Tatlıtuğ, il già conosciuto Cesur Alemdaroğlu di 'Brave And Beautiful'. Il secondo titolo è If you love con Kerem Bursin, in passato già protagonista di Love is in the air.