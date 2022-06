La serie televisiva turca Brave & Beautiful, sempre più vicina al gran finale, sta continuando a mantenere vivo l’interesse dei fan italiani con tantissimi colpi di scena inaspettati. Nell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 15 giugno 2022, verrà a galla l’escamotage di Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) per far perdere a Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) la creatura che aspetta da Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ).

Nello specifico la giovane dopo essersi sentita male all’altare e a seguito del suo ricovero in ospedale, saprà la ragione del suo improvviso malessere.

Dagli spoiler si evince che la figlia di Tahsin (Tamer Levent) durante la festa dedicata alla candidatura di Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), apprenderà dal suo medico di avere una sostanza nociva nel suo sangue rimanendo sconvolta.

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio del 15 giugno: Mihriban viene eletta sindaco di Korludag, Sühan riceve il risultato delle analisi

Nella 55esima puntata della soap opera, il cui titolo originale è Cesur Ve Güzel e in programmazione su Canale 5 mercoledì 15 giugno nella consueta fascia pomeridiana delle 16:00, non appena Mihriban verrà eletta sindaco di Korludag, il suo nemico Tahsin, a sorpresa e sicuramente per la mancanza di memoria, la convincerà a festeggiare nella sua tenuta.

Intanto Sühan dopo aver avuto dei forti dolori alla pancia ed essere stata ricoverata in ospedale proprio quando avrebbe dovuto convolare a nozze con Cesur, tramite una telefonata riceverà il risultato delle sue analisi: in particolare la fanciulla verrà a conoscenza della presenza di un alto tasso di una sostanza dannosa per la salute nel suo sangue.

Non appena la fanciulla si ricorderà di aver bevuto po’ d’acqua da una bottiglietta già aperta, non farà fatica a capire che è la causa del suo avvelenamento.

Bulent sottoposto a un interrogatorio a causa di Cahide

La situazione prenderà una brutta piega per Bulent (Serkan Altunorak), nell’istante in cui Cahide (Sezin Akbaşoğulları) farà sapere di averlo visto entrare nella camera in cui Sühan era intenta a indossare l’abito da sposa: grazie a questa testimonianza che troverà conferma in dei filmati di sicurezza controllati dal procuratore Serhat (Serdar Özer), il figlio di Mihriban, in qualità di principale sospettato, si vedrà costretto a recarsi al comando di polizia per essere sottoposto a un interrogatorio.

A questo punto per sapere se si scoprirà che è stato Riza a ordinare a Bulent, Cahide e Hülya (Zeynep Kızıltan) di somministrare del veleno a Sühan per causarle un aborto, non rimane che attendere.