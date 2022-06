L'Isola dei Famosi prosegue tra conferme e novità: fra esse c'è l’eliminazione di Lory Del Santo dal reality, avvenuta durante la puntata di lunedì 6 giugno: la concorrente rientrerà quindi in Italia e sarà in studio nelle prossime puntate.

Una volta uscita dal gioco, Lory ha ripreso in mano la sua vita ed è tornata attiva sui social: nelle scorse ore però alcuni utenti dei social hanno notato un fatto piuttosto strano: alcuni commenti a sostegno di Lory Del Santo sono stati pubblicati dalla stessa ex concorrente.

Lory e i commenti ai sui stessi post

Lory Del Santo, uscita dall'Isola dei Famosi, ha pubblicato un post scrivendo: "Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti... Buongiorno".

Fino a qui nulla di male, se non fosse che alcuni commenti successivi a questo post sono stati scritti dal profilo della stessa Lory. In uno si legge: "Ciao Lory, ti ho amato all'interno dell'isola”. In un altro ancora viene scritto: "Per come sei stata trattata è stato un miracolo essere resistita due mesi e mezzo".

I commenti sotto il post continuano con: "Ti ammiro tanto e ho sempre votato per farti rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi", e ancora: "Ti temevano e perciò ti hanno buttato fuori, vali tanto e non hai bisogno di nessuno per far splendere la tua luce".

L'ultimo commento è il seguente: "Ho letto e seguito tante tue interviste. Hai avuto una vita piena di emozioni e trovo affascinante tutto il tuo percorso. Ti ammiro e sei una persona veramente speciale".

Il post in questione è poi stato rimosso e la ex naufraga non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo.

Il manager di Lory contro la produzione dell'Isola

Intanto l'eliminazione di Lory continua a far discutere. Di recente lo stesso manager della showgirl, Paolo Chiparo, ha tuonato contro la produzione del reality. L'agente di Lory ha prima ringraziato tutto il pubblico che ha sostenuto la naufraga, poi ha attaccato il gruppo di concorrenti che, a suo dire, in questi due mesi e mezzo non ha fatto altro che trattare male Del Santo.

Il manager ha anche aggiunto che a causa di alcuni atteggiamenti in studio le cose non sono sempre state facili per la donna. Poi ha tuonato contro la produzione del programma, ricordando che durante il suo percorso sull'Isola Lory, a differenza di altri naufraghi, non ha mai ricevuto una sola sorpresa. Inoltre ha spiegato: "La storia di Lory poteva essere d’esempio per tante donne fragili, che vivono nel dolore, lo stesso dolore che ancora prova Lory, con cui ha imparato a convivere".

Paolo Chiparo ha poi nuovamente ringraziato tutti e si è detto orgoglioso di sostenere una donna come Lory, dichiarando che lei non aveva l'obiettivo di vincere il programma, bensì di trovare un bel gruppo con cui giocare e divertirsi e vivere dei bei momenti in compagnia: cosa che secondo lui non è avvenuta.

Nella puntata di lunedì 13 giugno Del Santo sarà in studio da Ilary Blasi per raccontare la sua esperienza in Honduras e incontrare nuovamente gli altri ex concorrenti.