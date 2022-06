C'è grande attesa per la settima stagione di Che Dio ci aiuti. Nella stagione televisiva 2022/2023, sul piccolo schermo, proseguiranno le vicende delle suore del convento di Assisi. In una recente intervista, Elena Sofia Ricci, che dalla prima puntata interpreta suor Angela, ha affermato che nella nuova edizione lascerà il cast e prenderà parte soltanto a tre episodi. L'uscita di scena di Lorenza Rapetti, come affermato dall'attrice toscana, sarà ben congegnata.

Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci lascia il cast: suor Angela sarà presente in tre puntate

Era già nell'aria da un po' di tempo l'uscita di scena di suor Angela. Dopo tanti anni, infatti, Elena Sofia Ricci ha deciso di accantonare i panni dell'ex detenuta Lorenza Rapetti, per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. In una recente intervista, l'attrice fiorentina ha affermato: ''Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà''. Nonostante la decisione presa, la sorella di Erasmo sarà presente in alcuni episodi della settima stagione. A tal proposito, Elena Sofia ha rivelato: ''Io ci sarò in tre episodi''.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni: suor Angela è presente nella prima puntata

In base alle dichiarazioni della protagonista di Che Dio ci aiuti, suor Angela sarà presente nel primo episodio. Sicuramente, durante la prima puntata dovranno essere sciolti alcune questioni rimaste appese. Come saranno proseguite le vicende familiari della famiglia Rapetti?

Erasmo, Elisa e Lorenza avranno trovato un equilibrio? Chi sarà la nuova madre superiora del convento Umbro? L'attrice toscana ha rivelato che il suo personaggio sarà presente anche in una puntata centrale, farà due apparizioni nel settimo episodio e ci sarà nel finale di stagione.

Che Dio ci aiuti 7: come era finita la sesta stagione e cosa accadrà

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti si era conclusa con uno scambio di coppie. Nico aveva deciso di lasciare all'altare Ginevra, dopo essersi reso conto che Erasmo era realmente innamorato di lei. Pertanto, la ex novizia era capitolata fra le braccia del fratello di suor Angela. Monica, invece, aveva lasciato Emiliano per tornare insieme a Santopaolo. Le due nuove coppie saranno presenti nei nuovi episodi, oppure i quattro protagonisti lasceranno il convento di Assisi? Inoltre, cosa accadrà ad Azzurra? Nella sesta stagione, la figlia del notaio Lonardi aveva avuto la vocazione ed era diventata una novizia. La mamma di Emma diventerà suora?

E per suor Angela? Quale motivo spingerà la madre superiora ad uscire di scena? A tal proposito, Elena Sofia Ricci ha rivelato: ''Gli sceneggiatori hanno pensato a un'uscita di scena molto ben congegnata''. Non resta che attendere la settima stagione, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.