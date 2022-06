Gli episodi di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nella giornata di mercoledì 22 giugno, Patrizio Rispo ha condiviso con i suoi follower alcuni filmati, mentre era in compagnia di Ilenia Lazzarin. In alcuni frammenti del video, l'interprete di Raffaele Giordano ha mostrato, inavvertitamente, il copione dell'episodio 5991. Nell'episodio che verrà trasmesso nella serata del 15 luglio, sembrerebbe esserci una svolta riguardo le vicende inerenti i camorristi. A tal proposito, Eugenio e Vito saranno tesi e il collega di Nicotera vorrà evitare spargimenti di sangue, durante l'operazione contro i criminali.

Un posto al sole, episodio 5991: Eugenio e Vito sono tesi

Gli attori di Un posto al sole non possono rivelare anticipazioni sulle scene che girano e su quanto accadrà ai personaggi della soap partenopea. A volte, però, inavvertitamente, può accadere che qualche informazione o indiscrezione trapeli in rete, come accaduto il 22 giugno. Patrizio Rispo, infatti, mentre era in compagnia di Ilenia Lazzarin, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie, mostrando, inavvertitamente, un copione sul tavolo. In base a quanto diffuso, nell'episodio 5991, che andrà in onda nella serata di venerdì 15 luglio, Eugenio e Vito saranno tesi e concentrati, a causa dell'operazione contro la camorra in corso.

Un posto al sole, puntata 5991: Vito vuole evitare spargimenti di sangue, Eugenio si gioca due anni di lavoro

Nel copione di Un posto al sole, mostrato nel filmato, emergono dettagli interessanti. A tal proposito, Eugenio penserà che, arrivati a quel punto e dopo anni di lavoro, cercando di stanare i camorristi, non potrà tornare indietro.

Infatti, durante quella puntata, Nicotera e Vito saranno seduti, in attesa di avere aggiornamenti sull'operazione in corso. Il marito di Viola riterrà che le ore successive saranno decisive, per capire se gli sforzi fatti negli ultimi due anni saranno valsi a qualcosa. Vito, invece, si preoccuperà di ciò che potrebbe succedere e si augurerà che non ci sia spargimento di sangue.

Un posto al sole, indiscrezione 15 luglio: vari camorristi vengono arrestati

Le vicende sembrerebbero finire nel migliore dei modi. In base al copione dell'episodio 5991, Eugenio Nicotera e la sua squadra porteranno a termine il loro lavoro, riuscendo a stanare diversi criminali. Nel foglio visibile nelle storie Instagram di Patrizio Rispo, compare la descrizione: ''Assistiamo all'arresto di vari camorristi colti di sorpresa dalla polizia''. Raffaele Giordano e la sua famiglia riusciranno a salvarsi? Il marito di Ornella non subirà ritorsioni? Negli episodi attualmente in onda su Rai 3, il portiere di Palazzo Palladini è stato ricattato da Lello Valsano e dai suoi uomini, mentre Diego è stato speronato dai criminali, cadendo rovinosamente a terra. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se ci saranno o meno spargimenti di sangue.