Deddy e Rosa Di Grazia si sono rivisti dopo la rottura di un anno fa. La relazione tra il cantante e la ballerina, nata all'interno della scuola di Amici 20, non è mai decollata lontana dalle telecamere tanto che i due, dopo essere usciti dalla casetta, non si sarebbero più rivisti. Fu Rosa a comunicare la fine della relazione sui social attraverso un messaggio. Adesso il concerto dell'amico comune Aka7even è stata l'occasione per potersi incontrare, ma ai presenti non è sfuggito il fatto che i due non si sono sarebbero parlato, anzi si sarebbero proprio ignorati.

Il cantante e la ballerina non si sarebbero rivolti parola

Non sarà finita bene tra Deddy e Rosa. I due erano entrambi presenti al concerto di Aka7even all'Atlantico di Roma, ma a quanto pare avrebbero preferito fingere di non vedersi. Anche Anna Pettinelli, ex coach del cantante, le sorelle Selassié, Andreas Muller e la fidanzata Veronica Peparini sono stati all'evento, ma era inevitabile che l'attenzione dei fan si concentrasse sui due ex fidanzati. Infatti sono proprio i video dei presenti al concerto che hanno documentato la freddezza dell'incontro tra i due.

In uno dei video che circolano sul web è possibile vedere Deddy mentre sale le scale dell'Atlantico proprio a un passo dalla sua ex, che è di schiena, ma è passato dritto senza proferire parola.

In un altro video si vede la ballerina mentre cerca quasi con lo sguardo Deddy, ma anche in questo caso nessuna interazione tra i due: il cantante non avrebbe colto l'occasione per avvicinarsi.

La storia mai decollata tra Deddy e Rosa

Certo, non si può sapere se poi privatamente i due abbiano avuto modo di salutarsi e di scambiarsi qualche parola in maniera cordiale.

La fine della storia tra Deddy e Rosa è sempre stata circondata dal mistero: i fan non hanno mai capito perché non si siano rivisti dopo la fine del talent, neanche per chiarirsi faccia a faccia.

Dopo Deddy, Rosa ha avuto una relazione, già terminata, proprio con un ex amico del cantante, che molti interpretarono ai tempi come una sorta di ripicca.

Dal canto suo il torinese ha avuto una relazione con Maria Sole Pollio, anche in questo caso già terminata dopo pochi mesi. I fan della coppia, comunque, non smettono di sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex alunni di Amici 20, però a giudicare dal loro incontro pare che questa possibilità possa essere alquanto remota. In ogni caso solo i diretti interessati potranno stabilire se è meglio riallacciare i rapporti o continuare come hanno fatto finora.