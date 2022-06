Le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset per la stagione Tv 2022/2023 rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno di Alessia Marcuzzi.

La conduttrice romana, dopo essere stata per diversi anni uno dei volti di spicco dell'azienda di Cologno Monzese, non tornerà in prime-time con un nuovo show.

Scatta l'addio anche per Nicola Savino - anche lui volto storico di Mediaset - il quale nella prossima annata televisiva sarà al centro di progetti per altre emittenti. È stata confermata, invece, Barbara d'Urso.

Alessia Marcuzzi fuori da Mediaset: anticipazioni palinsesti 2022/2023

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2022/2023 evidenziano che non vi sarà alcun rientro di Alessia Marcuzzi in prime-time. La presentatrice capitolina, ferma da circa un anno, molto probabilmente passerà alla Rai

Dal prossimo novembre, infatti, Marcuzzi dovrebbe essere al timone di un nuovo reality show che dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai 2 a cavallo tra l'autunno e l'inverno.

I palinsesti Mediaset non menzionano neanche Nicola Savino. In questo periodo il conduttore toscano è impegnato nelle vesti di opinionista de L'Isola dei famosi, in onda in prime-time su Canale 5. Dunque, questo dovrebbe essere il suo ultimo impegno con l'azienda del Biscione.

Dal prossimo autunno Savino sarà sul canale free Tv8: per lui dovrebbe essere in arrivo un nuovo programma nella fascia dell'access prime-time che andrebbe a prendere il posto di Guess My Age.

Barbara d'Urso resta a Mediaset

La stagione Tv 2022/2023 di Mediaset potrà contare ancora su Barbara d'Urso. Al contrario delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, la conduttrice napoletana non lascerà Cologno Monzese.

Per Barbara d'Urso, infatti, si rinnoverà l'impegno con Pomeriggio 5: da metà settembre, il talk-show feriale tornerà a presidiare la fascia del daytime dopo gli ascolti in risalita registrati quest'anno sul finale di stagione.

Signorini e De Filippi in prime-time: anticipazioni palinsesti Mediaset 2022/2023

In prime-time, il palinsesto Mediaset della prossima stagione prevede la presenza di Alfonso Signorini, confermato al timone del Grande Fratello Vip 7.

In queste settimane, il conduttore e il suo team di autori sono alla ricerca dei nuovi opinionisti che lo affiancheranno. Finora sarebbero state scartate le ipotesi relative a Katia Ricciarelli e Amanda Lear.

Continuerà ad essere in prima serata anche Maria De Filippi, la quale durante la stagione 2022/2023 proporrà le nuove edizioni di Tu si que vales, C'è posta per te e Amici.