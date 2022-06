Sono giorni che i siti e le riviste di Gossip hanno ripreso ad occuparsi di Giulia De Lellis e della sua vita amorosa. Oltre a mettere in discussione la storia d'amore tra la giovane e Carlo Beretta, alcuni giornalisti hanno anche sostenuto la teoria su un presunto botta e risposta tra l'influencer ed Elisa Visari su Tik Tok. Rientrata da una vacanza, la ragazza ha smentito tutto, compresa l'indiscrezione che la voleva intenta a scrivere un secondo libro dopo il successo del romanzo sui tradimenti di Andrea Damante.

Le precisazioni di Giulia su Instagram

Tornata in Italia dopo una vacanza rilassante a Istanbul, Giulia De Lellis ha deciso di mettere in chiaro alcune cose che sono state dette e scritte sul suo conto ultimamente. Tramite alcune storie che ha pubblicato su Instagram la sera del 6 giugno, l'influencer ha voluto smentire i gossip che la volvevano in crisi nera col fidanzato.

"Sono ancora fidanzata, è che Carlo non ama queste cose e preferisce non apparire", ha precisato la romana nei video che stanno facendo il giro della rete.

A riprova del fatto che la relazione tra i due giovani procede a gonfie vele, c'è la scelta di volare lontano dall'Italia per godersi qualche giorno di riposo e d'amore in una località da sogno.

Se Beretta non si fa più vedere al fianco della compagna, dunque, è solo perché non gli piace mettersi in mostra sui social network e la sua dolce metà rispetta questa volontà nonostante il lavoro la porti a fare esattamente il contrario.

La tirata d'orecchie di Giulia ai giornalisti

"Io penso che il caldo stia già dando alla testa.

Per favore, prendete delle vitamine o integratori. Sono appena atterrata e già è un cinema", ha esordito Giulia nello sfogo social col quale ha commentato le ultime chiacchiere che sono circolate sul suo conto.

Dopo aver rimesso piede in Italia a distanza di qualche giorno dalla sua partenza per la Turchia, la bella De Lellis ha scoperto che sul web stava impazzando un'indiscrezione non vera anche sulla sua professione.

"Non sta uscendo nessun secondo libro. Soprattutto non con quel titolo orribile. Abbiate almeno creatività, io non sarei mai così banale", ha detto la romana con un tono di voce decisamente ironico.

La ragazza se l'è presa principalmente con quei giornalisti che hanno messo in giro una notizia falsa sul suo futuro, ovvero quella che a breve sarebbe uscita la sua seconda "fatica letteraria" dopo il successo clamoroso di "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza".

Giulia ha ringraziato i fan per l'affetto e per la curiosità che dimostrano di avere ancora a distanza di anni, mentre a chi ha divulgato false informazioni ha detto: "Siete arrivati ad illudere delle persone, siete tremendi".

I video di Giulia ed Elisa su Tik Tok

Un altro gossip che Giulia sembra aver smentito senza citarlo direttamente, è quello che la voleva intenta a punzecchiare a distanza l'attuale compagna di Andrea Damante.

In un video che ha pubblicato su Tik Tok in questi giorni, l'influencer ha riproposto una scenetta provocatoria dicendo: "Ma l'ex tuo sta ancora con quella?" e la risposta "Ti credo, sto zitta".

A queste immagini, pare aver replicato Elisa Visari sempre con un filmato apparso sul popolare social network.

"Mamma mia, come i ragazzini fai. Eppure hai un'età", dice la modella.

Insomma, i curiosi sono certi del fatto che le due si siano stuzzicate a distanza senza mai ammetterlo apertamente; De Lellis, però, in queste ore ha voluto smentire ogni chiacchiera trapelata di recente sul suo conto, ma su questa non si è pronunciata in modo chiaro come ha fatto sulla crisi con Carlo e sull'ipotetico secondo libro.