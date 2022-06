L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermatissimo per settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Le prime anticipazioni sulla nuova stagione rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena che non passeranno inosservati e che, sicuramente, terranno alta l'attenzione degli spettatori.

Uno di questi sarà legato al ritorno in scena di Quinto, l'ex marito di Anna Imbriani, che contrariamente a ogni tipo di aspettativa rimetterà piede in città.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Anna affronta il ritorno di Quinto

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 sono attualmente in fase di lavorazione. Gli attori sono ritornati sul set dove gireranno, per buona parte dell'estate, tutti gli episodi, che poi andranno in onda in prima visione assoluta a partire da settembre su Rai 1.

Proprio dal set di questo nuovo capitolo arrivano le prime anticipazioni su quello che gli spettatori avranno modo di vedere in onda.

Uno dei colpi di scena particolarmente eclatanti avrà a che fare con il ritorno di Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo.

Il mistero sul ritorno in scena di Quinto nelle nuove puntate

In questi giorni, infatti, è stato proprio l'attore a rendere pubblica la notizia del suo ritorno nel cast della settima stagione de Il Paradiso delle signore, postando degli scatti che lo ritraevano sul set e in compagnia della giovanissima attrice che veste i panni di Irene.

Insomma, Quinto sarà uno dei volti di questa settima stagione della soap opera e per Anna Imbriani potrebbe essere un vero choc affrontare il suo ritorno.

I due, infatti, sono stati sposati per diverso tempo prima che Quinto passasse a "miglior vita", ma a quanto pare l'uomo non sarebbe morto per davvero, dato che è pronto a rientrare in scena.

Qual è a questo punto il mistero che ruota intorno al caso di Quinto Reggiani? La sua morte era solo una messa in scena oppure è stata Anna a mentire nel momento in cui è ritornata a Milano?

Umberto e Vittorio presenti nel cast de Il Paradiso delle signore 7

La risposta nel corso delle nuove puntate della settima stagione, in cui si potrà scoprire quale sarà la relazione di Salvatore Amato, nuovo marito di Anna.

Le prime anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per l'atteso ritorno del commendatore Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

Dopo la sua fuga d'amore con la stilista Flora Ravasi, tornerà a mettere piede in città e sarà pronto ad affrontare la vendetta da parte della contessa Adelaide.

Spazio anche a Vittorio Conti, che in questo settimo capitolo della soap potrebbe dare una svolta alla sua vita sentimentale.