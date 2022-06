Risate e divertimento sono stati gli ingredienti dell'intervista Stabile proposta da Witty.tv che ha visto protagonisti Giulia e Luigi Strangis. Vincitrice dell'edizione numero 20 di Amici e vincitore dell'edizione numero 21 si sono trovati a confronto in occasione dell'uscita, oggi 3 giugno, del primo EP del cantante dal titolo 'Strangis' (cognome del giovane). Tanti i temi trattati, ma non è mancato da parte della ballerina il riferimento al suo fidanzato Sangiovanni: il cantante vicentino è sempre nei pensieri della fidanzata.

Luigi Strangis a confronto con la ballerina

Come ogni intervista proposta da Giulia, la prima domanda a Luigi è stata relativa a un aspetto della sua vita in cui si sente 'stabile'. 'Sono stabile nel diabete, là per forza devo esserlo', ha detto il cantante dopo qualche attimo di perplessità ricordando la sua malattia, il diabete di tipo 1, che lo costringe a essere insulino-dipendente dall'età di 16 anni. Spazio poi a temi più 'leggeri'. Il primo di questi è il rapporto con il pubblico che Strangis ha definito 'amorevole': non si sarebbe mai aspettato di avere un rapporto così stretto con i suoi fan e la cosa lo ha piacevolmente stupito dopo otto mesi di reclusione nella casetta.

Giulia ha messo a suo agio il cantante che per tutta l'intervista ha voluto tenere i suoi occhiali da sole con bordo bianco che sono diventati durante tutti i mesi di permanenza in casetta un segno di riconoscimento dell'artista.

Così al momento delle domande a bruciapelo, anche la ballerina ha scelto di indossarli mantenendo un clima goliardico che il pubblico gradisce sempre.

Giulia: 'Ho un santo in casa'

E proprio durante le domande a bruciapelo, dove Luigi ha affermato di avere il pregio della razionalità ma anche il difetto della testardaggine, una risposta ha fornito l'assist giusto alla danzatrice, che compirà 20 anni tra pochi giorni, per poter far riferimento al fidanzato senza nominarlo in maniera diretta.

Giulia ha chiesto una paura nascosta al suo ospite. 'Non l’ho mai detto a nessuno, da piccolo mi facevano proprio paura le statuette dei santi', ha detto Luigi.

'Pensa che io ho un santo in casa', ha immediatamente replicato Stabile. Luigi, cogliendo subito che Giulia stava parlando di Sangiovanni, è scoppiato a ridere. Insomma, anche se per motivi di lavoro non sono sempre vicini, Giulia riesce sempre a portare Sangiovanni con lei, anche con una semplice battuta che acquista un significato importante.

Il cantante vicentino non è mai messo da parte dalla fidanzata. Il cuore di Luigi invece risulta essere libero: al momento la storia con Carola Puddu non è decollata, solo il tempo potrà dire se oltre all'amicizia potrà nascere altro.