Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 promettono grandi sorprese e colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della coppia composta da Anna e Salvatore, i quali si ritroveranno a dover fare i conti con un ritorno del tutto inaspettato in città.

In questo settimo capitolo, infatti, ci sarà il ritorno clamoroso di Quinto, l'ex marito di Anna che era stato dato per morto.

Per quanto riguarda, invece, il personaggio di Gloria al momento l'attrice che ne veste i panni non è ancora rientrata sul set della soap opera pomeridiana Rai.

Il ritorno di Quinto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, il grande colpo di scena avrà a che fare con il ritorno di Quinto.

Dell'ex marito di Anna Imbriani si erano perse le tracce nel momento in cui la donna aveva scelto di ritornare di nuovo in città per riprendere in mano le redini del suo lavoro al grande magazzino.

E, col passare dei giorni, Anna aveva svelato la verità sul conto di Quinto: l'uomo era morto precocemente, lasciandola da sola.

A quanto pare, però, questa non è la verità dei fatti dato che Quinto non è morto per davvero. Le anticipazioni sulle nuove puntate della settima stagione arrivano dal set della soap, dove in questi giorni sono iniziate le riprese ufficiali.

Anna Imbriani ritrova l'ex defunto Quinto nelle nuove puntate

Cristiano Caccamo, che veste i panni di Quinto, è tornato ufficialmente sul set come testimoniano gli scatti che lui stesso ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Anna aveva mentito sul conto di Quinto, facendo credere che fosse defunto oppure c'è qualcos'altro dietro a tutta questa vicenda?

I dubbi, così come i sospetti non mancheranno, dato che attualmente Anna è sposata con Salvatore Amato e quest'ultimo potrebbe cominciare a guardare sua moglie con occhi diversi rispetto al passato.

Gloria assente sul set de Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, in questi giorni di inizio riprese de Il Paradiso delle signore 7 ha colpito l'assenza sul set dell'attrice Lara Komar, che veste i panni di Gloria.

La donna, al termine della sesta stagione, aveva scelto di auto-denunciarsi dalla Polizia per prendersi le responsabilità di reato che aveva compiuto diversi anni prima.

Al momento, però, l'attrice di Gloria non è ancora rientrata sul set della popolarissima soap opera pomeridiana: sui social ha postato degli scatti in cui si gode il suo "relax" pomeridiano, lontana dal resto dei colleghi che sono già all'opera.

Non si esclude, quindi, che in un primo momento possa essere lontana dal set magari per scontare la sua pena in carcere.