Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono entrate nel vivo. Le registrazioni dei nuovi episodi della fiction di Rai 1 sono iniziate lunedì 30 maggio e gli attori sono impegnati per molte ore al giorno. Alessandro Tersigni, che interpreta dalla prima puntata il ruolo di Vittorio Conti, è il protagonista che ha più scene da girare. Nella serata di venerdì 17 giugno, l'attore romano ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, affermando che, dopo quaranta ore di set, ha commesso un errore, sbagliando a fare il pieno alla sua automobile.

Il Paradiso delle signore 7: l'attore di Vittorio Conti sul set per quaranta ore in una settimana

Alessandro Tersigni non ha mai nascosto che le riprese de Il Paradiso delle signore lo tengono impegnato per molte ore al giorno. A tal proposito, l'attore romano ha sempre dichiarato di essere il protagonista che ha più scene da girare nella soap opera, in quanto le sue vicende sono legate a tutti i personaggi della fiction. Nella serata di venerdì 17 giugno, l'interprete di Vittorio ha condiviso con i suoi follower un retroscena sulle riprese della settima stagione della soap, rivelando: ''Quaranta ore di set''. Sembrerebbe, pertanto, che Tersigni sia arrivato al venerdì sera, provato per avere vestito i panni di Vittorio Conti per così tante ore.

Il Paradiso delle signore 7: dopo troppe ore sul set, Alessandro Tersigni sbaglia a fare il pieno

Purtroppo, la stanchezza ha giocato un brutto scherzo ad Alessandro Tersigni. Il protagonista de Il Paradiso delle signore, infatti, ha commesso un errore una volta uscito dagli studi televisivi romani Videa. A tal proposito, l'attore romano ha rivelato ai suoi follower, che lo seguono su Instagram, di avere sbagliato a fare il pieno alla sua automobile.

L'interprete di Vittorio Conti ha dichiarato: ''Quando ti fai quaranta ore di set e il venerdì sera poi decidi di partire e metti il diesel invece della benzina''.

Il Paradiso delle signore 7: il futuro di Vittorio Conti

Cosa accadrà nella settima stagione de Il Paradiso delle signore a Vittorio Conti? Al momento, è presto per sapere nel dettaglio cosa succederà nella vita del direttore del negozio di moda milanese.

Nelle nuove puntate della soap opera ci saranno importanti novità per lo zio di Serena. Infatti, Adelaide è diventata comproprietaria dell'atelier e, pertanto, Vittorio avrà una nuova socia con cui collaborare. Come andrà a finire fra la contessa e Conti? Inoltre, Vittorio dovrà fare fronte alla lontananza di sua cognata Beatrice, partita con Dante Romagnoli. Ci sarà un nuovo amore in vista per l'imprenditore? Non resta che attendere indiscrezioni e anticipazioni, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.