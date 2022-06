Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio ci saranno importanti novità per una delle coppie della soap partenopea. A tal proposito, il rapporto fra Susanna e Niko potrebbe essere a rischio, a causa di un segreto riguardante il tirocinio. Nel frattempo, Picardi rivelerà a Serena che dovrà lavorare con Eugenio e Poggi, se lo scoprisse, potrebbe non prendere bene la cosa.

Un posto al sole, anticipazioni al 1° luglio: Susanna confida un segreto a Serena

Il rapporto fra Susanna e Niko ha vissuto alti e bassi. In passato, la coppia doveva convolare a nozze, ma la fidanzata di Poggi aveva provato un'attrazione per Eugenio e l'aveva baciato. Purtroppo, l'avvocato Poggi era venuto a sapere che la compagna l'aveva tradito e aveva mandato a monte il loro matrimonio. Nelle puntate della soap partenopea, attualmente in onda in televisione, la figlia di Adele e il papà di Jimmy stanno continuando la loro storia d'amore senza problemi ma, negli episodi che verranno trasmessi dal 27 giugno al 1° luglio, le cose potrebbero cambiare. A tal proposito, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Susanna scoprirà un'importante novità sul suo tirocinio da magistrato e confiderà la cosa a Serena.

Picardi, pertanto, avrà un segreto e se Niko scoprisse di cosa si tratta, potrebbero esserci tensioni.

Un posto al sole, episodi al 1° luglio: Susanna deve lavorare con Eugenio

Cosa accadrà nella vita professionale di Susanna? Nelle puntate di Un posto al sole, andate in onda sul piccolo schermo, Picardi ha sempre manifestato il desiderio di diventare magistrato.

Non a caso, la figlia di Adele ha ammirato Eugenio, anche per via del suo lavoro. Quale sarà il segreto che la fidanzata di Poggi riuscirà a dire solo a Serena? Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Susanna dovrà avere interazioni professionali con il marito di Viola. Durante il tirocinio, infatti, Picardi dovrà seguire le orme di Nicotera e, pertanto, non vorrà dirlo in prima battuta al suo compagno, ma cercherà conforto nella maggiore delle sorelle Cirillo.

Un posto al sole, puntate al 1° luglio: Niko non sa che Susanna deve lavorare con Eugenio

Cosa succederà fra Susanna e Niko? L'avvocato Poggi verrà a sapere il segreto della sua fidanzata? Al momento, le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea non rivelano questo dettaglio. Infatti, la figlia di Adele confiderà la sua novità lavorativa solo a Serena. Se Niko dovesse scoprire la verità sulla nuova sfida professionale della sua compagna, come la prenderebbe? Attualmente, Picardi sembrerebbe avere dimenticato l'infatuazione per Nicotera, ma la vicinanza con il magistrato potrebbe riaccendere la fiamma. Inoltre, il figlio di Renato potrebbe non digerire che la sua fidanzata si trovi accanto all'uomo per il quale aveva deciso di annullare il matrimonio. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se per Niko, Susanna ed Eugenio sia previsto un triangolo amoroso.