C’è grande attesa per scoprire cosa è accaduto a Gloria Moreau nell’estate del 1963. La capocommessa de Il Paradiso delle Signore, infatti, si è costituita nell’episodio andato in onda sul piccolo schermo il 29 aprile. Lara Komar, dopo giorni lontana dalla capitale e dopo avere trascorso del tempo in famiglia, è tornata a Roma il 6 giugno. L’attrice, pertanto, potrebbe tornare sul set della fiction di Rai 1, per interpretare il ruolo della mamma di Stefania.

Il Paradiso delle signore 7, Gloria potrebbe esserci: Lara Komar ritorna a Roma

Nella mattinata di lunedì 30 maggio sono iniziate le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Alcuni dei protagonisti della fiction hanno pubblicato indizi, scatti e filmati sui social, riguardo alla loro presenza sul set della soap opera. Lara Komar, a differenza dei suoi colleghi, aveva taciuto riguardo la sua partecipazione nei nuovi episodi, che andranno in onda a settembre, dopo la pausa estiva. Nella giornata di lunedì 6 giugno, però, l’interprete della capocommessa ha condiviso uno scatto con i suoi follower, rivelando di essere tornata a Roma.

Il Paradiso delle signore 7, l’attrice di Gloria è a Roma: Lara Komar potrebbe tornare sul set

Lara Komar ha pubblicato una fotografia nelle sue storie Instagram con un cartello presente al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, rivelando di essere atterrata nella capitale con un volo da Trieste.

L’attrice, che ricopre il ruolo di Gloria, è arrivata in città e si è recata al ritiro bagagli. Come mai l’interprete della capocommessa de Il Paradiso delle signore è a Roma? Lara avrà voluto lasciare un indizio ai fan della fiction di Rai 1, facendo intendere che sia tornata per andare sul set della soap opera? Al momento, molti dei personaggi legati a Moreau sono tornati sul set o sono stati confermati.

A tal proposito, Stefania, Ezio, Veronica e Gemma hanno già rivelato di avere iniziato le riprese o di essere impegnati a studiare i copioni per le nuove puntate.

Il Paradiso delle signore 7: il futuro di Gloria Moreau

Cosa accadrà a Gloria Moreau nella settima stagione? La capocommessa de Il Paradiso delle signore avrà passato del tempo dietro le sbarre?

Dopo essersi costituita, la mamma di Stefania sarà stata arrestata? Al momento, è presto per riuscire a capire cosa sia accaduto alla signora Colombo, dopo che la sua identità è stata svelata. L’unica cosa certa è che nei nuovi episodi dovrà essere spiegato cosa è accaduto nell’estate del 1963 ai protagonisti della fiction di Rai 1 legati a Gloria. Stefania e Marco saranno ancora fidanzati? Moreau e Colombo torneranno insieme? Non resta che attendere ulteriori indizi, per scoprire se Lara Komar tornerà sul piccolo schermo nei panni di Gloria.