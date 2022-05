Il Paradiso delle Signore è terminato da poco più di una settimana, con un finale di stagione ricco di colpi di scena. I nuovi episodi della soap torneranno in onda a partire dal prossimo settembre, dopo una lunga pausa estiva. Come spesso accade in questi casi, i fan iniziano a chiedersi se determinati personaggi saranno presenti o meno nel corso della nuova stagione. Al momento non si ha ancora la lista ufficiale di tutti componenti del cast, tuttavia alcuni attori stanno dichiarando in anteprima che prenderanno parte alla nuova serie. Fra questi ci sono Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Pietro Masotti, i quali hanno confermato di continuare a far parte del progetto anche per il prossimo ciclo di episodi.

A quanto pare anche l'attore Moisé Curia tornerà a vestire i panni di Marco di Sant' Erasmo.

Il Paradiso, anticipazioni cast prossima stagione

Solo da poche settimane è calato il sipario sulla soap del pomeriggio di Rai 1, eppure il pubblico è già in trepidante attesa di scoprire i dettagli della prossima stagione. Le vicende de Il Paradiso delle Signore torneranno ad allietare i pomeriggi degli italiani a partire dal prossimo settembre. Il finale di stagione, pur essendo ricco di colpi di scena, ha lasciato diverse storylines aperte per le quali si è curiosi di conoscere le evoluzioni. Tuttavia, come spesso accade, fra una stagione e l'altra, gli autori decidono di far uscire di scena alcuni personaggi perché magari la loro storia non ha più nulla da dire.

In altri casi, invece, sono gli stessi attori a decidere di svestire i panni di un determinato personaggio, programmando la proprio uscita di scena. Per quanto riguardo il cast della settima stagione de Il Paradiso non si ha ancora una lista ufficiale che faccia capire le eventuali uscite ed entrate di scena. Alcuni interpreti, però, stanno man mano anticipando che saranno presenti anche nel nuovo blocco di episodi.

Si tratta di Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, rispettivamente interpreti di Vittorio Conti e Umberto Guarnieri, i quali hanno dichiarato in alcune interviste che continueranno a far parte del cast della soap.

Il Paradiso 7: Moisè Curia tornerà ad interpretare Marco

Tra interviste e dichiarazioni sui profili social si sta man mano delineando il cast della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Difatti, l'attore pugliese, Pietro Masotti, volto di Marcello Barbieri, attraverso un post sul suo profilo Instagram ha confermato la sua presenza nel corso delle nuove puntate. Anche Moisé Curia, che nella soap veste i panni di Marco di Sant'Erasmo, con un commento annoverato su Instagram, ha fatto intendere che continuerà a far parte del progetto, nonostante alcuni voci dicessero il contrario.