Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 torneranno in onda da settembre per la stagione 2022/2023 in prima visione assoluta e si preannunciano, fin dal primo momento, ricche di colpi di scena e sorprese inaspettate.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende dei vari protagonisti che popolano il celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, pronti a rimettersi in gioco tra intrighi, amori e passioni.

Uno dei colpi di scena di questa settima stagione, potrebbe avere a che fare con il ritorno in città di Marta Guarnieri, assente ormai da svariato tempo.

Marta torna in scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 risulta confermatissimo nella programmazione autunnale di Rai 1, con nuove puntate che sicuramente non deluderanno le aspettative dei tantissimi spettatori e appassionati della soap made in Italy.

Il cast potrà continuare a puntare sulla presenza di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, che continuerà ad essere uno dei principali protagonisti della soap, pronto a tenere banco non solo con le sue vicende lavorative ma anche sentimentali.

E, a tal proposito, non si esclude che Vittorio possa ritrovarsi a dover affrontare il ritorno in scena di una persona che conosce molto bene: sua moglie Marta Guarnieri.

Vittorio e Marta al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 2022/2023?

La figlia del commendatore Guarnieri è ormai assente da un bel po' di tempo: dopo aver messo in discussione il matrimonio con Vittorio, in seguito alla tresca con Dante Romagnoli, Marta scelse di abbandonare Milano.

A nulla servirono le preghiere di Conti che, nonostante tutto, le chiese di non lasciarlo solo e di dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Marta preferì tornare in America, dove ha intrapreso un nuovo percorso lavorativo e al tempo stesso di vita, rompendo così con il passato.

Le parole di Tersigni sul possibile ritorno di Marta ne Il Paradiso 7

Eppure, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nella stagione 2022/2023, non si esclude che Marta possa rimettere piede in città e tornare ad essere una delle protagoniste della soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio Rai.

A lanciare questo retroscena è stato anche lo stesso Alessandro Tersigni che, proprio in una recente intervista, non ha escluso a priori un ritorno del personaggio di Marta Guarnieri, riaccendendo così la speranza dei tantissimi fan che sperano di rivedere unita la celebre coppia.

"Non dimentichiamo che sono ancora sposati. Questo non vuol dire che non possa tornare quest'anno o l'anno prossimo", ha svelato l'attore di Vittorio Conti.

I primi retroscena dal set de Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa Conti, proseguono a ritmo serrato le riprese di queste nuove puntate della settima stagione, previste da settembre in poi su Rai 1.

Gli attori, sui social, rendono partecipi i fan di quello che succede anche nel dietro le quinte della soap opera pomeridiana e proprio da alcuni contenuti pubblicati su Instagram, sono emersi degli spoiler che non sono passati inosservati.

Uno di questi aveva a che fare con il ritorno in scena di Quinto, interpretato dall'attore Cristiano Caccamo, che a quanto pare non sarebbe morto davvero, e dovrebbe tornare in scena nel corso della settima attesissima stagione.