Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 avranno come protagonisti i giovani Marco e Stefania, pronti a far sognare il pubblico della soap opera con il loro neonato amore.

Eppure, in questo prossimo capitolo della soap opera, non è detto che tra i due tutto proceda nel migliore dei modi. Tra Marco e Stefania, infatti, potrebbe esserci una profonda crisi dal punto di vista sentimentale, dettata dall'arrivo di una possibile terza incomoda in questa relazione.

Marco e Stefania tornano ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Marco e Stefania continueranno a essere al centro delle trame e delle dinamiche di questo settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore.

La soap opera andrà in onda a partire da metà settembre come sempre nella fascia del primo pomeriggio Rai e, proprio in questi giorni, sono cominciate le riprese ufficiali dei nuovi episodi.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi, potrebbe avere a che fare proprio con la coppia che vede protagonisti la figlia di Ezio Colombo e il nipote della contessa Adelaide.

I due, dopo aver affrontato diverse tempeste, sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore nel finale della sesta stagione.

Una terza incomoda tra Marco e Stefania ne Il Paradiso 7?

Stefania si è liberata del giogo della sorellastra Gemma grazie alla scelta di sua mamma di andarsi a costituire in commissariato e, in questo modo, mettere fine ai ricatti della figlia di Veronica.

Di conseguenza, Marco e Stefania hanno avuto la possibilità di vivere serenamente e tranquillamente il loro grande amore, pronti a viversi e a costruire qualcosa di bello insieme.

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? Non si esclude che tra i due, la relazione possa non procedere nel migliore dei modi e che si ritrovino a dirsi addio.

In queste ore, infatti, non è passato inosservato il post social dell'attrice Roberta Fradusco, che potrebbe essere una delle new entry della settima stagione.

Marco e Stefania addio nella settima stagione?

L'attrice ha postato uno scatto dal set della soap opera e, tra i tag che ha inserito, vi è proprio quello di Marco Di Sant'Erasmo, quasi come se avesse voluto far intendere che avrà a che fare con lui nel corso di questa settima stagione.

Possibile che tra Marco e Stefania si inserirà una terza incomoda nel corso delle nuove puntate? Un sospetto che non va escluso a priori, così come non si esclude che la giovane coppia de Il Paradiso delle signore 7, possa ritrovarsi a dirsi addio.

Il rischio, quindi, è che l'amore tra Marco e Stefania possa giungere già al capolinea e che il giovane Marco possa perdere la testa per questa new entry che dovrebbe affacciarsi nel grande magazzino.