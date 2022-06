Arrivano le nuove anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 5 all'11 giugno e su Mediaset Infinity, dove possono essere riviste anche in replica. Nei prossimi episodi, Ramon sarà al centro dell'attenzione per via del suo atteggiamento ombroso e sfuggente.

Che cosa turba tanto Palacios? Lolita farà le spese dei suoi malumori e non perderà tempo per dirgli ciò che pensa, invitandolo a cambiare atteggiamento. Nel frattempo, Rosina e Liberto continuano a mentire sul loro status economico, ma una rivelazione di Hortensia spiazzerà entrambi.

Attenzione anche a David e Valeria, perché il loro segreto verrà alla luce.

Anticipazioni Una Vita dal 5 all'11 giugno 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Una Vita rivelano che Lolita non ne potrà più delle intemperanze di Ramon e così gli imporrà un ultimatum: se non cambierà atteggiamento, dovrà cambiare casa.

Furioso, Ramon deciderà di trasferirsi dall'amico Felipe, ma non sarà una buona idea. L'avvocato non è in uno stato tale da essere di buona compagnia, anzi. Le sue continue crisi spaventeranno non poco Palacios.

L'avvocato si ferirà durante una caduta in preda a una crisi, ma per fortuna si riprenderà. Tuttavia, saranno all'ordine del giorno i litigi tra lui e Ramon, che pare incontrollabile.

Una Vita, puntate settimanali: Ramon inavvicinabile

Rosina e Liberto non smetteranno di mentire in merito alla loro presunta crisi economica, ma continueranno a condurre la vita di sempre, insospettendo non poco i vicini.

Intanto, Guillermo incontrerà Azucena e ne rimarrà folgorato. Ad Acacias arriverà un nuovo personaggio femminile: si tratta di Luzdivina, una cuoca che presterà servizio a casa Quesada.

Anche Felipe verrà invitato ad assumere una nuova domestica, Fatima. Purtroppo la donna non sarà la persona giusta, perché non farà altro che combinare guai. innervosendo ancora di più il povero Felipe.

Ramon avrà modo di parlare con Lolita, che si scuserà con lui per quanto successo ma senza risultati; Palacios cova un rancore troppo radicato per poter tentare di andare avanti.

Il segreto di Hortensia negli episodi settimanali di Una Vita

Stando ai nuovi spoiler di Una Vita, Rosina verrà presa in contropiede da Hortensia, che le dirà di essere rimasta senza un soldo. Le due piangeranno miseria, anche se una delle due sappiamo che mente.

Nello stesso tempo, Hortensia non capirà come Liberto riesca ad assecondare tutti i desideri di Azucena, dato che continua ad affermare di essere sul lastrico. La giovane convincerà Liberto a iscriverla a una costosa scuola di danza.

Infine, Aurelio e Genoveva indagheranno sul reale legame di Valeria e David, che si sono presentati nel quartierino dicendo di essere sposati, una menzogna che verrà a alla luce molto presto.