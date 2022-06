La soap opera di successo intitolata Brave & Beautiful il cui finale si avvicina sempre più, continua ad appassionare tantissimi telespettatori italiani. Nella puntata in programmazione l’8 giugno 2022, Serhat (Serdar Özer) dopo aver sottoposto a un interrogatorio Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) farà in modo di fargli ammettere di essere l’assassino della sorella Adalet (Nihan Büyükağaç). Il procuratore, dopo aver fatto credere al sospettato che a uccidere sua sorella sia stato Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), gli dirà che è necessario trovare il cadavere della donna per poter puntare il dito contro il suo nemico, facendolo cadere in un vero e proprio tranello.

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio 8 giugno: Cesur convinto che Adalet sia stata uccisa da Riza

Gli spoiler del cinquantesimo episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 8 giugno a partire dalle ore 16:00 circa, Cesur vorrà che Riza finisca dietro le sbarre del carcere con la convinzione che sia l’assassino della sorella Adalet: purtroppo il procuratore Serhat non avrà le prove necessarie per poter agire e quindi arrestare il malvagio uomo. Intanto a proposito di quest’ultimo, metterà in guardia i cittadini di Korludag dichiarando pubblicamente di fare attenzione a Riza per la sua pericolosità, finendo per scatenare la furia dello stesso.

Intanto Sühan (Tuba Büyüküstün) e il fratello Korhan (Erkan Avcı) dopo le raccomandazioni dei medici, continueranno a fingere che ci sia un clima armonioso nella tenuta Korludag per non turbare il padre Tahsin (Tamer Levent): quest’ultimo nel contempo comincerà ad avere alcuni ricordi, dopo aver rimosso dalla sua mente i suoi ultimi quattro anni di vita a causa della perdita della memoria.

Riza cade nella trappola di Serhat, Sühan collabora con la polizia

A questo punto Riza si presenterà in commissariato con l’obiettivo di denunciare Cesur: Serhat approfitterà dell’occasione per fare una trappola al cognato di Tahsin. In particolare il procuratore oltre a dire a Riza di sospettare che ci sia lo zampino di Cesur con il decesso di Adalet, lo spingerà a svelare dove si trova il cadavere della donna.

Riza convinto di incastrare il suo nemico, si darà da fare servendosi della complicità del suo scagnozzo Turan (Serhat Parıl): Cesur grazie all'inganno di Serhat potrà mettere piede nel luogo in cui è stata sepolta Adalet. Successivamente Sühan non appena Riza le darà un appuntamento, d’accordo con la polizia accetterà di incontrarlo presso la casa di Nisantasi. Per sapere se Riza finirà dietro le sbarre del carcere, oppure riuscirà a farla franca anche questa volta non rimane che attendere.