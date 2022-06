Ne passerà di tempo prima che i fan possano ripartire con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore che si prefigura avvincente e piena di storyline da esplorare. Di recente è stata resa nota quella che è a tutti gli effetti la trama ufficiale della settima stagione. Sono stati divulgati anche i nomi delle new entry e degli attori riconfermati. Spazio a Marcello che vorrà riconquistare la bella Ludovica, mentre Salvatore Amato affronterà le prime peripezie coniugali con Anna Imbriani. Novità in arrivo all'interno dell'atelier milanese, con due nuove ragazze assunte come veneri.

Anche nel magazzino del negozio ci sarà spazio per un nuovo dipendente, si tratta però di un volto già conosciuto all'interno della daily stessa.

Nella 7^ stagione del Paradiso delle Signore le Veneri salutano Beatrice e, forse, anche Dora

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore comporterà l'uscita di scena di Dante, Beatrice e Nino. Di recente si è parlato anche dell'assenza della venere Dora, ma non ci sono informazioni dettagliate in merito. Sarà così che il cast si rinnoverà, almeno in parte, perché molti personaggi risultano riconfermati. Parliamo di Vittorio Conti, Umberto Guarnieri, Adelaide di Sant'Erasmo, ma anche di Ludovica, Marcello, Salvatore e molte delle veneri del grande magazzino.

A proposito delle veneri, a settembre le porte del negozio si spalancheranno per due nuove ragazze che ricopriranno il ruolo di commesse.

Ritorna Alfredo Perico e corteggia una Venere del Paradiso delle Signore

I telespettatori conosceranno la spigliata Elvira Gallo, che si inserirà con facilità tra le nuove colleghe, sognando l'amore e il matrimonio.

L'altra nuova venere del Pds è Clara Boscolo, sarà più introversa ed avrà abbastanza difficoltà a mescolarsi nel mondo della moda, vista la sua umile origine. Spazio anche ad un nuovo ragazzo, anche se in realtà non si può dire che si tratti di una new entry. Questo Alfredo Perico è già apparso nelle scorse puntate della daily soap e, prossimamente, troverà spazio sia nel magazzino che nella ciclofficina di Armando.

Alfredo, descritto come un dongiovanni e guascone, punterà gli occhi su una venere del Paradiso delle Signore, ma la sua corte non sembrerà sortire gli effetti sperati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore settima stagione: Anna costretta a partire, Marcello torna dalla Svizzera

Salvatore Amato che si è sposato sul finire della precedente stagione, si ritroverà a fare i conti con le prime turbolenze coniugali. Tutto avrà inizio quando, in seguito ad una preoccupante e inattesa telefonata, Anna dovrà fare i bagagli e assentarsi da Milano. E mentre Salvo continuerà a lavorare nella caffetteria insieme al suo amico e socio, Marcello Barbieri ritornerà da un'estate trascorsa in Svizzera, a studiare economia e finanza in modo da conseguire il suo scopo: ricoprire una posizione di prestigio e riconquistare Ludovica Brancia. Ci sarà il lieto fine per questa coppia?