Piacevoli sorprese accadranno nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore prevista da settembre su Rai 1. Gli spoiler delle nuove puntate della soap opera rivelano che Vittorio Conti si avvicinerà pericolosamente alla new entry Matilde. Adelaide di Sant'Erasmo, invece, tenterà di ostacolare il lavoro di Flora Ravasi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, settima stagione: Adelaide cerca di sabotare Flora

Martedì 28 giugno si è svolta a Milano la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva della Rai. Tra i programmi più attesi a settembre c'è senz'altro la settima stagione de Il Paradiso delle signore, la soap opera di successo di Rai 1.

Le anticipazioni ufficiali riguardanti le nuove puntate rivelano che Vittorio Conti tornerà al timone del grande magazzino a metà degli anni Sessanta. Il marito di Marta Guarnieri dovrà collaborare con Adelaide di Sant'Erasmo, la quale ha ottenuto le quote dal cognato Umberto attraverso un inganno. In questo frangente la contessa organizzerà una diabolica vendetta nei confronti di Flora Gentile Ravasi, rea di averle portato via il commendatore Guarnieri. Per fare ciò la zia di Marco cercherà di sabotare il suo lavoro in modo da costringere Vittorio a licenziarla. Di conseguenza il direttore Conti si troverà a gestire una guerra tra le due donne, che rischierà di minare l'attività produttiva dell'atelier.

Nasce un rapporto inaspettato tra Vittorio e Matilde

Nella settima stagione de Il Paradiso, in programma da settembre in prima visione tv, non si respirerà un clima sereno all'interno dell'atelier milanese per colpa di Adelaide e Flora. Tutto questo rischierà di mandare a monte la situazione famigliare e di fiducia che ha creato Vittorio con le sue Veneri.

Intanto la contessa darà il benvenuto a Matilde Frigerio di Sant'Erasmo. Una donna volitiva e in fuga da un passato molto doloroso, aiuterà la parente nella gestione del negozio. La nuova arrivata approfitterà del suo posto di lavoro per lavorare al fianco di Vittorio. Una vicinanza che porterà alla nascita di un rapporto inaspettato, dopo aver superato alcuni dissidi e antipatie varie.

Clara ed Elvira sono le nuove Veneri

I colpi di scena non finiscono qui, in quanto al grande magazzino giungeranno due volti nuovi che arricchiranno lo staff delle Veneri, ovvero Clara Boscolo ed Elvira Gallo. La prima avrà molte difficoltà a confrontarsi con le colleghe, in quanto proveniente da un mondo rurale. Gallo, invece, stringerà subito un buon rapporto con le Veneri. La nuova arrivata avrà intenzione di sposarsi e formare una famiglia, sebbene non abbia ancora trovato l'uomo della sua vita.