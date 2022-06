Sta facendo discutere un'intervista che un noto ex protagonista di Uomini e donne ha rilasciato di recente. Interpellato sui personaggi più chiacchierati del Trono Over, Simone Virdis ha sostenuto che la maggior parte di loro non cerca l'amore in tv ma rimane nel cast per creare nuove dinamiche. Parole di risentimento anche per gli opinionisti Gianni e Tina, che secondo il cavaliere prenderebbero in antipatia alcuni membri del parterre e li attaccherebbero in continuazione.

Le parole dell'ex volto di Uomini e Donne

Ci è andato giù pesante Simone Virdis nel commento degli ex "colleghi" di Uomini e Donne. Quando un giornalista gli ha chiesto di esprimere un parere sui volti storici della trasmissione, il cavaliere non ci ha pensato due volte a dire con sincerità che idea si è fatto.

Anche se ha partecipato al dating-show per poco tempo, l'uomo ha un'opinione molto netta di quello che accadrebbe nel programma, a partire da una distinzione che ci sarebbe tra i veterani e le new entry.

"Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l'amore. Chi rimane per anni, fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì solo per creare contenuti per la trasmissione", ha fatto sapere l'ex protagonista del Trono Over in una recente intervista web.

La stoccata ai 'colleghi' di Uomini e Donne

Dopo aver espresso un parere generale, Simone ha fatto i nomi di quei personaggi di Uomini e Donne che non parteciperebbero per cercare l'anima gemella ma per altri scopi.

"Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri. Servono per creare contenuti", ha spiegato Virdis.

L'ex cavaliere del Trono Over, poi, ha rincarato la dose sottolineando una presunta disparità di trattamento che ci sarebbe tra i "normali" partecipanti del dating-show e i veterani: "Loro possono fare quello che vogliono, a differenza di tutti gli altri".

Il protagonista di una recente edizione del format di Maria De Filippi, dunque, è certo che alcuni protagonisti del cast siano privilegiati rispetto agli altri e che gli vengano concesse cose in più rispetto al resto del cast perché da anni contribuiscono al successo della versione senior in termini di ascolto.

La frecciatina agli opinionisti di Uomini e Donne

Simone ha anche passato in rassegna tutti i veterani del Trono Over e li ha descritti per come lui li vede dopo aver frequentato gli studi Elios per qualche mese.

"Gemma è la regina, Armando l'attore, Ida e Riccardo le prime donne in stile Beautiful. Tutti hanno capito che non sono lì per cercare l'amore, vogliono solo stare in televisione", ha attaccato l'ex cavaliere.

Virdis ha continuato a commentare l'infinito tira e molla tra Platano e Guarnieri: "Non torneranno mai insieme, recitano come in una soap. Andranno avanti finché il programma accetterà questo, anche perché li avrebbero già cacciati altrimenti".

L'ex volto del dating-show ha punzecchiato anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, a suo dire tra i responsabili del suo addio prematuro al format.

"Spesso le loro valutazioni non sono oggettive. Mi avevano preso di mira", ha dichiarato Simone.

Secondo l'ex cavaliere, gli opinionisti del programma di Canale 5 farebbero "figli e figliastri" e chi non rientra nelle loro grazie verrebbe attaccato in ogni puntata fino all'addio: "Ci mettono un attimo a distruggere una persona".

Le parole dell'uomo sono destinate a far discutere, anche perché chi lavora per U&D è stato punzecchiato su più fronti.