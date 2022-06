L'avventura dei naufraghi sull'Isola dei Famosi procede tra alti e bassi. Da ormai quasi 3 mesi i concorrenti del reality show vivono in una condizione di privazione, mancanza dai propri cari e costantemente intenti a lottare per la loro sopravvivenza. La finale del programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 27 giugno, diventando così l'edizione più lunga del survivor game. A poche ore da una nuova puntata, prevista per lunedì 6 giugno, molti telespettatori si chiedono quali sfide dovranno affrontare questa sera i naufraghi.

Isola, anticipazioni 6 giugno

Lunedì 6 giugno 2022 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset, condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I naufraghi, guidati in Honduras da Alvin, sono ormai al giro di boa, pronti per la finale del 27 giugno. Stando a quanto rilasciato da Mediaset, le anticipazioni preannunciano che, durante l'appuntamento del 6 giugno, si scoprirà chi sarà l'eliminato tra Estefania Bernal e Lory Del Santo; una di loro due dovrà abbandonare Playa Rinovada, alla volta di Playa Sgamadissima, dove ad attendere l'eliminato ci sarà Pamela Petrolo: tra i due si aprirà un televoto flash dove, il naufrago che perderà, dovrà rientrare definitivamente in Italia.

Spazio poi alle sfide: in Honduras sbarcheranno Vera Gemma e Soleil Sorge ed il loro obiettivo sarà quello di creare due squadre con i naufraghi di loro gradimento e dare del filo da torcere ai concorrenti che invece ritengono antipatici. In studio, poi, ci sarà l'ingresso di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni i quali, complice anche lo spirito dell'Isola, avranno il compito di fare uno scherzo a Edoardo e Carmen Di Pietro.

Insieme a loro, nello studio entreranno anche Licia e Blind. Le sorprese per i concorrenti non sono finite qui. Infatti, tutti i naufraghi dovranno abbandonare Playa Rinovada per trasferirsi su una nuova isola, poco ospitale, dove trascorreranno gli ultimi giorni in Honduras, ricominciando da zero la loro avventura da isolani.

Spazio poi alle nuove nomination, guidate da Alvin e alla prova leader e ricompensa.

Vera Gemma e Soleil sparano a zero sui naufraghi

Intanto, a poche ore dal loro ingresso all'Isola dei Famosi, Vera Gemma e Soleil Sorge si sono lasciate andare ad alcuni commenti sui naufraghi di questa edizione. Ad iniziare è stata Vera, criticando Edoardo Tavassi e appellandolo come il più rosicone. A fare eco è stata anche Soleil, la quale ha esordito dicendo: "Edoardo non voleva rasarsi i capelli, non voleva mangiare il sandwich e dai... La più doppiogiochista è invece Carmen Di Pietro, perché finge di essere amica con tutti". A detta di Soleil, il naufrago più sincero è invece Nicolas Vaporidis, mentre invece il più inutile sarebbe Nick, seguito da Pamela e Marco Cucolo.