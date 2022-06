Lunedì 6 giugno tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022, il survivor game condotto da Ilary Blasi con la partecipazione degli agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In Honduras, invece, ci sarà Alvin. Manca sempre meno alla finale e telespettatori si chiedono chi sarà a trionfare in questa Isola dei Famosi e soprattutto chi, nella puntata di lunedì 6 giugno, dovrà abbandonare la Palapa tra Lory Del Santo ed Estefania Bernal.

Isola, sondaggi eliminato 6 giugno

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2022, andata in onda il 30 maggio, le due naufraghe finite al televoto sono state Lory Del Santo ed Estefania Bernal.

Per entrambe non è una novità trovarsi nuovamente a fare i conti con il giudizio del pubblico e anche questa volta il televoto è in positivo, e chiede quale naufrago si vuole salvare. Secondo i sondaggi ad avere la peggio, seppur con una piccola percentuale di distacco, dovrebbe essere Lory Del Santo, la quale potrebbe tornare nuovamente sulla spiaggia di passaggio, Playa Sgamadissima, dove ad attenderla ci sarebbe Pamela Petrarolo. A ormai quasi tre mesi dall'inizio del programma tutti i naufraghi iniziano a essere stremati, ma la finale, prevista per il 27 giugno, è sempre più vicina.

I naufraghi rimasti in gioco

La finale dell'Isola dei Famosi 2022 era prevista inizialmente per il 23 maggio, ma successivamente il reality è stato prolungato fino al 27 giugno, diventando così l'edizione più lunga della storia dell'Isola.

Alla notizia del prolungamento Guendalina, Alessandro, Blind e Licia hanno scelto, ognuno per motivi diversi, di non rimanere in gioco e tornare in Italia. Nelle ultime ore però, un altro concorrente è stato costretto al ritiro per motivi di salute, il trattasi di Roger Balduino. Attualmente su Playa Sgamadissima è rimasta solamente Pamela, mentre sulla spiaggia principale ci sono: Lory Del Santo ed Estefania Bernal al televoto, Carmen Di Pietro, Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Gennaro Auletto, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis.

Tra questi naufraghi elencati si nasconde il vincitore o la vincitrice di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Nella puntata di lunedì 6 giugno entreranno due ospiti: [VIDEO] Soleil Sorge e Vera Gemma [VIDEO]. Non saranno concorrenti, ma semplicemente ospiti dell'isola e dei naufraghi in Honduras.