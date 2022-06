Martedì 21 giugno, la seconda parte di Mattino 5 è stata dedicata alla semifinale dell'Isola dei Famosi. Tra gli ospiti chiamati da Federica Panicucci, c'è stata l'ex naufraga Lory Del Santo. Nel parlare del rapporto con il compagno Marco Cucolo, la showgirl è stata dipinta come una "badante" dall'opinionista Patrizia Groppelli. Nel giro di pochi istanti, tra le due donne è nato un botta e risposta al vetriolo.

La stoccata dell'opinionista

Per tutto il tempo, Patrizia Groppelli ha stuzzicato Lory Del Santo. Dopo aver visto una clip riguardante il compagno Marco Cucolo, l'ex naufraga ha ribadito di esserci rimasta male per l'atteggiamento del 30enne: secondo Lory, il compagno ha preferito andare avanti all'Isola dei Famosi piuttosto che difenderla dagli attacchi degli altri concorrenti.

Nello studio di Mattino 5, Groppelli ha fornito la sua opinione sul rapporto tra Del Santo e Cucolo: "È nove anni che siete a casa, tu gli fai da cameriera e da badante e da tutto il resto".

A detta dell'opinionista, prima o poi Marco troverà una donna della sua età e "spiccherà il volo" altrove. Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che Cucolo, se non fosse impegnato con Lory Del Santo non sarebbe mai approdato all'Isola dei Famosi. Infine, Patrizia Groppelli non ha gradito che la showgirl abbia chiesto al compagno di chiedere scusa davanti a tutta Italia come fa una mamma con il figlio.

La replica dell'ex naufraga

Lory Del Santo non è stata in silenzio davanti agli attacchi di Groppelli.

L'ex naufraga ha deciso di replicare con tono piccato ad ogni punto: "Badante la fai a tuo marito". La 63enne ha precisato che il compagno ha già spiccato il volo con lei. Inoltre, Del Santo ha ribadito che un uomo di 30 anni non ha bisogno di essere guidato nelle scelte.

Dopo aver incassato ogni attacco all'Isola dei Famosi, Del Santo non vuole più restare in silenzio: "Non ho mai reagito, ma adesso basta.

Tienitelo per te, badante sei tu. Ma vaffangiro".

Groppelli vs Del Santo

Anziché glissare, Patrizia Groppelli ha risposto nuovamente e ha ribadito che il suo voleva essere un complimento: "Allora mettiamola giù, come babysitter..." Inoltre, l'opinionista di Mattino 5 ha sostenuto di essere sempre stata educata e gentile nell'esprimere il suo parere sulla coppia.

In disaccordo, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha ammesso di essersi sentita aggredita dall'opinionista presente in studio. Infine, Lory Del Santo ha precisato che un uomo di 30 anni non ha bisogno di una babysitter. Nonostante Groppelli abbia deciso di replicare nuovamente, l'ex naufraga ha preferito mettere la parola fine al confronto-scontro.