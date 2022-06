Realtà o finzione la rottura sul piccolo schermo tra Lory Del Santo e Marco Cucolo? In un’intervista per The Pipol Tv, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha precisato che non sente il suo compagno dallo scorso lunedì. A tal proposito l’ex naufraga ha rivelato di non essere minimamente intenzionata a tornare sui suoi passi, se Marco non si farà perdonare.

Le parole dell’ex naufraga

Dopo essere stata eliminata dal Reality Show di Canale 5, Lory Del Santo aveva avuto una reazione piuttosto fredda nei confronti del compagno: la 63enne aveva lasciato Playa Ultimo Sfuerzo senza neanche salutare Marco, quando quest’ultimo si era avvicinato per darle un bacio.

Nella 23ª puntata dell’Isola dei Famosi, la coppia ha avuto la possibilità di avere un confronto a distanza visto che Cucolo si trovava ancora in Honduras. A quel punto la showgirl ha ammesso di essere rimasta delusa dall’atteggiamento del compagno e lo ha invitato ad andare a casa della sua famiglia per “schiarirsi” le idee.

A distanza di qualche giorno, la diretta interessata in un’intervista ha confermato la sua posizione. L’ex naufraga ha ribadito di essersi presa una pausa momentanea da Marco Cucolo, perché profondamente ferita dagli atteggiamenti del 30enne: “Non siamo vicini in questo momento”.

La decisione ‘drastica’ di Del Santo

Dal momento che Cucolo si è ritirato dall’Isola dei Famosi, Lory Del Santo avrebbe potuto contattare telefonicamente il suo compagno ma ha preferito non farlo: “Perché dovrei farlo io?

Non ha fatto niente per proteggermi”. La diretta interessata si è sentita messa in disparte all’interno del reality show. A detta di Lory, il suo compagno avrebbe preferito non prendere una posizione per non andare contro gli altri naufraghi. A proposito del compagno, la showgirl ha rivelato un aneddoto: nei giorni scorsi, la 63enne ha avuto modo di parlare con la suocera.

Stando a quanto raccontato dall’ex naufraga, anche la mamma di Marco avrebbe capito la situazione visto che per la prima volta l’ha sentita nervosa.

In occasione del confronto che ci sarà lunedì 20 giugno, Lory Del Santo ha le idee chiaro su Cucolo: “Se lui non riuscirà a dire le cose giuste e non riuscirà a convincermi, tra me e lui finirà per sempre”.

Sebbene la showgirl sia apparsa impassibile, nell’intervista Lory ha ammesso che durante il confronto potrebbe avere un crollo emotivo perché Marco fa parte della sua vita da nove anni e perché lui di natura è una persona molto buona. Per chi non ha seguito il programma, Marco Cucolo è stato costretto a ritirarsi dal gioco a poche settimane dalla finale dell‘Isola dei Famosi: il concorrente tornerà in Italia per problemi medici.