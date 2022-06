Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione tv 2022/2023 rivelano che ci saranno un po' di conferme ma anche delle uscite di scena che non passeranno inosservate.

Tra i volti che ritroveremo a partire da settembre sulle reti del Biscione, spicca quello di Silvia Toffanin, la celebre conduttrice di Verissimo confermatissima nel palinsesto della prossima stagione.

Spazio anche al ritorno di tutte le trasmissioni di Maria De Filippi mentre Nicola Savino, dopo l'esperienza all'Isola dei famosi, uscirà di scena da casa Mediaset.

Silvia Toffanin e De Filippi confermate: anticipazioni palinsesti Mediaset 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023, rivelano che in daytime è confermatissimo l'appuntamento con Verissimo.

Il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin, dopo una stagione trionfante dal punto di vista auditel, ha meritato la riconferma nella prossima annata televisiva del Biscione.

Torneranno in onda su Canale 5 anche le varie trasmissioni di Maria De Filippi, tra cui Uomini e donne e Amici 22, che popoleranno il daytime della rete ammiraglia.

Belen a rischio a Le Iene, Barbara d'Urso confermata nei palinsesti Mediaset

E poi ancora, spazio anche al ritorno di Barbara d'Urso che tornerà al timone del suo talk show Pomeriggio 5, in partenza a settembre dopo la lunga pausa estiva.

Situazione diversa, invece, per Belen Rodriguez. Quest'anno la showgirl argentina ha debuttato al timone de Le Iene Show, il programma di inchieste di Italia 1 ideato da Davide Parenti.

Ebbene, per il prossimo anno, la presenza di Belen a Le Iene sarebbe a rischio: la showgirl, però, sarà nuovamente al timone di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto da Fascino di Maria De Filippi, le cui registrazioni sono in programma a partire da luglio.

Nicola Savino fuori, Chiambretti resta: palinsesti Mediaset 2022/2023

E poi ancora, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2022/2023 rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in video di Nicola Savino.

Il conduttore, attualmente presente nel cast del reality show L'Isola dei famosi come opinionista, non sarà un volto della tv commerciale nella prossima stagione televisiva, dato il suo passaggio a Tv8, dove dovrebbe condurre un nuovo programma in access prime time.

In bilico anche Piero Chiambretti: il conduttore non dovrebbe essere riconfermato alla guida di Tiki Taka, il talk show sportivo in onda su Italia 1. Per lui, però, si starebbe ragionando per un nuovo progetto che potrebbe essere destinato alla prima serata delle reti Mediaset.