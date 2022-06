Continuano ad appassionare le trame di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica. Le anticipazioni della puntata di martedì 14 giugno, vedono al centro della scena Roberto e Lara, che ritroveranno la loro vecchia complicità. Marina dunque sarà fuori dai giochi?

Nel frattempo, Riccardo non ha intenzione di rinunciare a Rossella e così tenta di accorciare le distanze. A rendergli le cose più facili, ciò che è successo tra Stefano e Virginia, che si sono lasciati andare alla passione.

Ricordiamo che la puntata del 14 giugno sarà doppia, visto che giovedì Un Posto al Sole non andrà in onda a causa di una variazione del palinsesto Rai.

Anticipazioni Un Posto al sole di martedì 14 giugno 2022

Chiara ha lasciato Nunzio, non volendolo coinvolgere nei suoi problemi e desiderando per lui una vita più semplice e lontano dai guai. Ora deve pensare a se stessa e non vuole che altre persone possano soffrire a causa sua.

Tuttavia, Nunzio non si arrende: è Chiara la donna della sua vita e proprio per questo combatterà per lei e per il loro amore. Ancora sconvolto dalla proposta della fidanzata, mediterà sul da farsi.

Rossella allontana Riccardo

Stanca di continui tira e molla e promesse non mantenute, Rossella affronta Riccardo una volta per tutte e gli dice che il loro rapporto, d'ora in poi, si manterrà solo sul piano professionale.

La decisione drastica di Rossella destabilizzerà Riccardo, che non ha alcuna intenzione di lasciar perdere la loro bellissima relazione, anche se travagliata.

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Crovi farà di tutto per far cambiare idea a Ross, ci riuscirà?

Intanto, Virginia e Stefano parlano di quanto successo tra loro e la loro ritrovata complicità darà modo a Riccardo di avere una possibilità in più di riavvicinarsi a Rossella.

Un Posto al Sole anticipazioni: Roberto e Lara di nuovo vicini

Continua l'amicizia tenera tra Jimmy e Cristina. A rendere più difficili le cose tra loro, sarà un pranzo organizzato da Roberto, che metterà in crisi il figlio di Niko.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 14 giugno, Roberto si trasformerà in PennyWise agli occhi del povero Jimmy, frastornato dai consigli discordanti di Serena, Micaela e Renato sul modo migliore di affrontare l'evento di Ferri.

Come se la caverà, senza fare una brutta figura con Cristina e l'algido padre?

Il pranzo di Ferri sarà una buona occasione per Lara di riavvicinarsi a lui. Grazie alla bella atmosfera che si creerà tra i due, ecco che Roberto e la bella Martinelli ritroveranno la vecchia complicità di un tempo. Marina dovrà temere un loro ritorno di fiamma? Non resta che aspettare le nuove puntate per scoprirlo.