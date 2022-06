Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 giugno saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Clara riceverà una lettera da parte di suo padre dal carcere che la metterà in profonda crisi. Raffaele braccato dai camorristi si rifugerà ancora una volta tra le braccia di Elvira, ma qualcuno si accorgerà della loro vicinanza. Mariella e Samuel si ritroveranno a dover gestire l'improvviso ritorno di Espedito. Tra Rossella e il dottor Crovi invece continueranno le tensioni.

Le bugie di Raffaele

Raffaele, braccato dai camorristi, continuerà a mentire alla polizia e ad agire da solo. L'uomo vivrà un crollo emotivo dovuto alla situazione stressante che sta attraversando e si rifugerà nuovamente nell'abbraccio di Elvira. Il loro tenero momento però questa volta non passerà inosservato e causerà delle conseguenze. Crovi invece deciso a recuperare il suo rapporto con Rossella prenderà una inaspettata e spiazzante decisione. Raffaele continuerà a mentire anche a suo figlio Diego, mentre Nicotera comincerà a trovare le prime grosse difficoltà derivanti dalla sua delicata posizione lavorativa. Riccardo, dopo aver deciso di vendere la villa di famiglia ottenuta in eredità, comincerà a risentire delle conseguenze del suo gesto.

Anche Rossella e Virginia saranno coinvolte nuovamente nelle vicende familiari dei fratelli Crovi. A sorpresa tornerà a Palazzo Palladini Espedito che metterà nei guai ancora una volta Samuel il fidanzato di sua figlia.

La scoperta di Diego

Diego si convincerà che tea suo padre ed Elvira ci sia del tenero e per questo motivo farà di tutto pur di far riavvicinare suo padre a Ornella per evitare ulteriori crisi familiari.

Eugenio consegnerà a Niko una lettera di Tregara da recapitare a Clara e al giovane legale spetterà la decisione se consegnarla o meno alla donna. Silvia, rientrata da Bari si preparerà ad accogliere ancora una volta lo sfogo di sua figlia in crisi a causa del suo difficile rapporto con Riccardo. Guido, di ritorno a casa, troverà sua moglie e Samuel quasi nudi e cercherà di capirne i motivi ma si accorgerà presto che dietro il loro comportamento si nasconde Espedito.

Michele intanto, pur di sorprendere Silvia prenderà una decisione del tutto inattesa. Mentre Riccardo farà di tutto per riavvicinarsi a Rossella, la donna si preparerà ad un nuovo e inevitabile scontro con Virginia. Clara, dopo aver ricevuto la lettera di suo padre, vivrà un momento di forte crisi personale. Anche per Raffaele le cose non andranno meglio, l'uomo infatti rischierà di sprofondare nell'incubo in cui è finito inconsapevolmente. Tra Lara e Marina continueranno le tensioni a causa di Roberto. Le due donne continueranno a contendersi l'uomo: Martinelli infatti marcherà il territorio infastidendo parecchio la Giordano. Rossella dopo un periodo di sconforto riuscirà a prendere una decisione in merito al suo rapporto con Riccardo. Niko invece si ritroverà a gestire l'ansia di Renato dovuta alla partenza per le vacanze di Jimmy con Micaela.