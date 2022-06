Sta facendo il record di ascolti la nuova stagione di Una vita, con le puntate inedite in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity anche in replica. Cosa succede nell'episodio di domani, lunedì 6 giugno 2022? Rosina e Liberto continuano con la loro farsa, facendo credere ad Horensia e la nipote di essere in ristrettezze economiche. Nel frattempo, Lolita è furiosa con Ramon, che è sempre sfuggente e di malumore. Lo stesso vale per Felipe, anche se l'avvocato versa in condizioni ben peggiori, essendo caduto in uno stato depressivo preoccupante.

Fabiana e Servante sono dalla parte di Lolita, certi che non si meriti un trattamento di questo tipo da parte di Ramon.

Del resto, Palacios non riesce ancora a superare il dolore per il lutto che lo ha colpito: moglie e figlio sono morti a causa dell'attentato.

Il segreto di Valeria e David sta per venire alla luce, ma Aurelio non perde tempo per ingannare la bella nuova arrivata, dato che ne è attratto. Penserà così di ingannarla. Invece, Felipe peggiorerà sempre di più dopo la rovinosa caduta a terra.

Una Vita 6 giugno 2022 trama puntata

I litigi tra Ramon e Felipe sono all'ordine del giorno. Palacios è di pessimo umore e sfoga la sua frustrazione su chi gli sta accano, anche se nessuno ha colpa di quanto successo.

Nelle prossime puntate di Una Vita, la situazione prenderà una piega inaspettata, visto che Ramon conoscerà Dori, l'infermiera che si occuperà del povero avvocato.

Jacinto e Fabiana sono molto preoccupati per l'atteggiamento di Ramon e pregano Lolita di fare qualcosa per migliorare la situazione, ma la povera Casado non ha proprio idea di come fare.

Una Vita spoiler: Valeria e David, il loro segreto viene alla luce

Come sappiamo, David e Valeria non sono una vera coppia. La donna è sposata con Rodrigo, ma deve scappare da alcuni criminali che vogliono vendicarsi del consorte.

Valeria ha la protezione di Aurelio, ma non sa che la sta ingannando. Ebbene sì, perché nella puntata di domani, Quesada continuerà a nascondere le lettere d'amore che Rodrigo le invia, sperando in una risposta.

Felipe rischia la morte nella nuova puntata di Una Vita

Le condizioni di Alvarez Hermoso si fanno sempre più gravi e Ramon, Lolita e Casilda sono molto preoccupate per la situazione che non accenna a migliorare.

Felipe non esce più di casa ed è in uno stato depressivo costante.

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita, Felipe sarà in condizioni gravi dopo la caduta ma per fortuna verrà soccorso in tempo prima che muoia.

Nel frattempo, Rosina e Liberto continueranno con il loro teatrino, mentre Lolita non avrà intenzione di fare un passo avanti per riconciliarsi con Ramon.