La soap Una vita sta per volgere al gran finale di sempre, dopo l'attuale settima stagione che è da poco iniziata su Canale 5 in seguito al salto temporale che ha visto la distruzione del quartierino di Acacias 38. Le anticipazioni sono imperdibili, visto che si scoprirà la verità su quel che successe realmente a donna Cayetana tanti anni fa, quando scomparve tra le fiamme senza farsi più vedere. Tutti i vicini la credono ormai morta, ma la verità non è questa. Ecco cosa succederà e che fine ha fatto la cattivona storica della soap opera.

Anticipazioni Una Vita settima stagione: cosa succede dopo il salto temporale di Acacias 38

I telespettatori stanno assistendo a un quartierino completamente cambiato dopo l'esplosione. Nelle puntate ora in onda di Una Vita Felipe è rimasto destabilizzato da quanto successo e viene curato da Casilda che, tuttavia, non ce la fa a sostenerlo da sola.

Nel frattempo sono arrivate la sorella e la nipote di Rosina, che sta fingendo di essere caduta in miseria con Liberto, entrambi complici di un assurdo teatrino.

Genoveva e Aurelio sono diventati marito e moglie e si sono trasferiti in un piccolo, ma lussuoso appartamento in compagnia del domestico Marcelo, che pare celare qualche segreto.

Una Vita spoiler: Gabriela è la figlia segreta di Genoveva

Nei prossimi episodi ci sarà un'entrata in scena che sconvolgerà le dinamiche della soap opera in onda su Canale 5. Si tratta di Gabriela, la figlia che Genoveva ha sempre tenuta segreta.

La giovane donna stupirà i vicini per la bontà d'animo e per la sua riverenza nei confronti della madre, ma si tratta solo di una messinscena, visto che il suo unico obiettivo sarà quello di far fuori colei che la tenne nascosta per vergogna.

Nel frattempo, come confermano le nuove trame di Una Vita, Carmen è morta, ma Ramon non è stato sincero: il corpo della donna non è mai stato trovato e pare che Palacios sappia qualcosa a riguardo, ma cosa?

Cayetana ricompare nel finale di Una Vita

Gabriela inizierà immediatamente a mettere in atto il suo piano finalizzato a uccidere Genoveva.

A finire il lavoro, però, non sarà lei, bensì qualcuno di insospettabile che metterà fine alla sua esistenza.

La povera Salmeron, prima di esalare l'ultimo respiro, implorerà il perdono di Felipe, che però le verrà negato, visto tutto il male che gli ha inferto.

Così, nelle puntate finali di Una Vita, Salmeron morirà. Dopo questa straziante scena, Gabriela si recherà nello studio di Aurelio e farà una chiamata. All'altro capo del filo c'è Cayetana, che si scoprirà essere la sua complice ed essere scampata all'incendio di tanti anni fa.

Le due ora sono pronte a tornare nel quartierino per regnare e prendere il potere che era nelle mani di Genoveva, ormai passata a miglior vita.