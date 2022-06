Inizia la nuova stagione di Una Vita, che si avvia verso il finale. Le anticipazioni raccontano che, dopo l'esplosione che devasterà il quartierino, tutto cambierà. Arriveranno tanti nuovi personaggi che daranno una svolta alle trame, e tra questi ci sono Valeria e David, una coppia che nasconde un grande segreto. A indagare su di loro saranno Genoveva e Aurelio, pronti a smascherarli e metterli alla gogna pubblica. Occhio a questi due, perché nell'ultima stagione della soap pagheranno entrambi un prezzo molto caro per le loro malefatte. Nel frattempo ci sarà spazio per parlare del cambio di vita repentino e sorprendente dei domestici.

Casilda, tuttavia, spiazzerà Fabiana e Servante con la sua decisione.

Anticipazioni finali di Una Vita: la nuova Acacias 38

Nelle ultime puntate di Una Vita, Ramon sarà fuori controllo per la morte di Carmen e Antonito. Palacios giurerà vendetta e lo farà pubblicamente, durante il discorso di inaugurazione della piazza che verrà dedicata al figlio. Ramon cambierà completamente carattere, diventando irascibile e scostante. I suoi malumori renderanno triste Lolita, che non ce la farà più a sopportarlo.

Felipe invece non si riprenderà da quanto successo e vivrà in isolamento, seguito da Casilda e dal nuovo infermiere Gerardo, che verrà poi sostituito da Dori, che si rivelerà molto importante per l'avvocato.

Tra i nuovi personaggi che entreranno nella soap ci sarà anche Guillermo, l'eroe romantico che farà strage di cuori nel quartierino.

La svolta di Fabiana, Servante e Casilda

Ci saranno anche belle notizie nelle puntate finali della soap opera, che chiude i battenti dopo dieci anni di fortunata messa in onda sia in Italia che in Spagna.

I domestici acquisteranno un biglietto della lotteria e, con loro sorpresa, scopriranno di aver vinto una grossa somma. Ebbene Servante, Fabiana e Casilda diventeranno ricchi e potranno dare una svolta decisiva alle loro esistenze. Ma attenzione, perché uno di loro farà una scelta coraggiosa.

Casilda spiazza tutti nelle puntate finali di Una Vita

Il povero Felipe verserà in condizioni pietose e sarà assalito da continue crisi. Occorrerà per lui una persona che lo assista giorno e notte, dato che non riuscirà a badare a se stesso. Dopo la breve permanenza di Gerardo, sarà la volta di Dori, che userà un metodo innovativo per tentare di guarirlo.

Nonostante sia diventata ricca, Casilda sceglierà di continuare a fare le stesse cose di prima, restando al servizio di Rosina. La dolce domestica sarà però cambiata e vestita di tutto punto come una vera signora. In conclusione, nelle puntate finali di Una vita, Leonor tornerà ad Acacias informando la madre e i vicini di aver avuto tre gemelle, una notizia che renderà felicissimi tutti.