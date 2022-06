L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre per la nuova edizione 2022/2023. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e al centro dell'attenzione ci saranno nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco.

Ma chi saranno i prossimi protagonisti del programma Mediaset? Tra i nomi che circolano spicca anche quello di Lilli Pugliese, la corteggiatrice "rifiutata" da Luca Salatino alla scelta finale.

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023?

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne è confermata nella stagione televisiva 2022/2023 con nuove puntate, che potranno contare sulla presenza di tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare la persona dei loro sogni.

Il programma di Maria De Filippi sarà in pausa per tutto il periodo estivo, ma proseguiranno comunque i casting che porteranno alla scelta dei nuovi tronisti e anche dei nuovi corteggiatori che arriveranno in studio a settembre.

Le indiscrezioni in merito ai nuovi tronisti della prossima stagione non mancano e tra i nomi circolati spicca quello di Lilli Pugliese.

L'ex pretendente di Luca Salatino dopo aver fatto i conti con il "no" da parte del tronista romano, che ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Soraia, potrebbe anche ricevere una seconda chance dalla conduttrice di Uomini e donne.

Lilli sul trono di U&D a settembre? Lei non direbbe no

I fan, infatti, sperano di ritrovarla in trasmissione a settembre, pronta a mettersi in gioco e a ripartire da zero dopo la grande delusione che le è stata inflitta da Luca.

La stessa Lilli, in una recente intervista, ha ammesso che nel caso in cui le offrissero il trono di Uomini e donne nella prossima stagione, non direbbe no.

Insomma, l'ex corteggiatrice di Luca non rifiuterebbe l'ambita poltrona e non rinuncerebbe alla possibilità di rimettersi in gioco e sperare, questa volta, di trovare davvero la persona giusta.

Alessandro Iannoni potrebbe essere il nuovo tronista di U&D 2022/2023

In attesa di scoprire se Maria De Filippi porterà Lilli sul trono, le ultime indiscrezioni rivelano che la conduttrice avrebbe intenzione di portare in trasmissione un altro giovane ragazzo ben noto al pubblico di Canale 5.

Trattasi di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro e protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi.

Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista di Riccardo Signoretti, Maria De Filippi sarebbe interessata ad averlo in trasmissione come nuovo tronista, in quanto affascinata dal modo di fare ingenuo e sincero del ragazzo, che ha conquistato tutti sull'Isola.