Nella soap opera di origini spagnole Una vita, non sono passate di certo inosservate le intromissioni di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) nel rapporto tra suo marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria) con i nuovi personaggi David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias), approdati nel quartiere di Acacias 38 dopo il salto di temporale di cinque anni. Gli spoiler rivelano che il fratello della defunta Natalia (Astrid Janer) stanco dei sospetti della consorte, arriverà a ordinare al suo fidato maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) di farle ingerire del veleno.

Trame spagnole Una vita: Genoveva apprende che il vero marito di Valeria è Rodrigo Llunch

Nei nuovi episodi dello sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Genoveva continuerà a intromettersi negli affari del marito Aurelio: in particolare la dark lady decisa a scoprire le intenzioni del perfido uomo, farà delle indagini e apprenderà che ha attuato un subdolo piano con David e Valeria. Salmeron si avvicinerà sempre più alla verità, poiché verrà a conoscenza dell’esistenza di Rodrigo Llunch, il vero marito della new entry costretto a nascondersi per sfuggire dalle grinfie di alcuni uomini che vogliono fargli del male.

Intanto Quesada scoprirà che c’è lo zampino di sua moglie con il decesso di sua sorella Natalia, e ovviamente non la prenderà per niente bene, visto che sarà deciso a fargliela pagare.

Successivamente Genoveva e Aurelio si prometteranno a vicenda che non dovrà esserci alcun segreto tra loro da adesso in avanti.

Aurelio stufo delle continue intromissioni della moglie, Marcelo non esegue l’ordine del suo padrone

Salmeron non appena suo marito la metterà al corrente della sua prossima mossa, vuoterà il sacco con Valeria dicendole che in realtà Aurelio la sta prendendo in giro poiché non sa dove si trova Rodrigo: durante la conversazione la dark lady prometterà alla donna che riuscirà a rintracciare suo marito.

Quesada stufo delle intromissioni della consorte e parecchio infuriato commissionerà la morte della stessa a Marcelo, dicendogli di avvelenarla: il maggiordomo non appena la sua padrona non si sentirà bene si dirà disposto a prepararle un misterioso infuso. A sorpresa Marcelo non porterà al termine la terribile richiesta di Aurelio, stringendo un’alleanza con Salmeron: in particolare il maggiordomo assicurerà alla donna che sarà il suo fedele servitore. Per concludere la dark lady della telenovela non se ne starà di certo con le mani in mano, dato che otterrà una cruciale informazione per capire dove si è rifugiato il marito di Valeria.