L'appuntamento con Una vita prosegue su Canale 5 e le anticipazioni dell'ultima serie rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena che non passeranno affatto inosservati.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Genoveva: la dark lady di Acacias 38, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Aurelio, si ritroverà a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata, che non le lascerà l'amaro in bocca.

Genoveva, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa di un bebè nonostante non provi affatto amore nei confronti di suo marito.

Genoveva scopre di essere incinta: anticipazioni Una Vita ultima serie

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ultima serie di Una Vita in onda su Canal 5, rivelano che il matrimonio tra Genoveva e Aurelio comincerà a mostrare le prime crepe.

I due, infatti, non si sono uniti perché innamorati l'uno dell'altro, ma solo per questioni legate ad interessi personali.

Ecco perché col passare del tempo, il loro matrimonio comincerà a entrare in crisi e ben presto si ritroveranno sul piede di guerra.

Ma, il vero colpo di scena di questa ultima serie della soap opera Una Vita, arriverà nel momento in cui la dark lady di Acacias 38 scoprirà di essere in dolce attesa di un figlio.

Genoveva si dice pronta ad abortire

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap spagnola di Canale 5, rivelano che nel momento in cui Genoveva farà questa scoperta non la prenderà per niente bene.

La dark lady di Acacias 38, infatti, non farà i salti di gioia: la notizia della gravidanza la metterà in profonda crisi, dato che non vuole affatto mettere al mondo un figlio il cui padre è Aurelio.

E così, alla luce di questa clamorosa scoperta, ecco che la perfida Genoveva metterà subito a punto un nuovo piano per sbarazzarsi di questo bambino, provando a percorrere quella che è la strada più ovvia e scontata: l'aborto clandestino.

Il piano di Genoveva: anticipazioni Una Vita ultima serie

Sì, perché in quel periodo era ancora severamente vietato dalla legge e quindi, per portare avanti il suo progetto, la dark lady di Acacias 38 dovrebbe agire in gran segreto.

E così, le anticipazioni di questa stagione finale di Una Vita rivelano che Genoveva proverà a sfruttare la professionalità di Ignacio, suo vicino di casa, con la speranza che possa darle una mano con l'aborto e quindi sbarazzarsi per sempre di questo bambino, figlio di Aurelio.

Tuttavia, la situazione non sarà per niente facile, dato che in un primo momento Ignacio si rifiuterà di assecondare le richieste della dark lady. Come si evolverà la situazione? Genoveva porterà a termine il suo piano? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap spagnola.

Prosegue il grande successo della soap Una Vita nel daytime Mediaset

Intanto, l'appuntamento quotidiano con Una Vita su Canale 5 continua ad essere uno dei più seguiti in daytime.

Anche in questo periodo estivo, la messa in onda degli episodi inediti viene premiata dal pubblico, con una media che arriva a superare i 2,2 milioni al giorno pari al 20% di share.

Ottimi ascolti anche per gli appuntamenti del weekend in onda in versione "extra-large" nel pomeriggio Mediaset. Un successo che, tuttavia, la rete ammiraglia Mediaset si ritroverà presto orfana, dato che non mancano tantissimi episodi al gran finale di sempre, che porterà alla chiusura definitiva della soap iberica ambientata ad Acacias 38.